⁠La gastada de Flamengo a Racing por unas declaraciones de Gustavo Costas previo a la eliminación

El empate en cero lo dejó a Racing sin la oportunidad de volver a jugar una final de la Copa Libertadores después de 58 años y deberá esperar a otra edición para batallar e intentar conseguirlo. Sin embargo la confianza que se percibía en esta edición será difícil de alcanzar ya que las expectativas de conseguir un resultado positivo en el Cilindro de Avellaneda eran altas.

Tal había sido la confianza depositada en el plantel de la Academia que en la previa a la definición el entrenador Gustavo Costas había hecho declaraciones que dejaban en evidencia a un equipo preparado para jugar la final del certamen. "Estamos más vivos que nunca, vamos a ir a Lima ", había dicho en conferencia de prensa el DT luego del primer encuentro donde había sufrido la agónica derrota en el Maracaná.

Ya con el resultado determinado por los dos partidos de la serie, el Flamengo lanzó cargadas en las redes sociales que sorprendieron. Fue la cuenta en inglés del equipo quien se hizo eco de esa frase y compartió una imagen de la estación Lima de Subte de la Capital Federal. "Este, ¿de acuerdo?", escribió en ese idioma.

La tristeza de Gustavo Costas tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Defraudé a mi gente"

Racing no encontró las formas para poder revertir la derrota por la mínima sufrida en el Maracaná, y el Flamengo terminó pasando a la final de la Copa Libertadores amargándole la noche a los racinguistas que anhelaban romper una racha de 58 años sin clasificar a la final del certamen. Aquel fervor de los hinchas soñando con la épica se convirtió en tristeza.

El primero que se mostró afectado por el resultado que lo marginó del último partido del certamen fue Gustavo Costas, quien en conferencia de prensa estuvo al borde de las lágrimas y lanzó conmovedoras declaraciones. "No tenía ganas de venir, pero sino tenía que pagar la multa", comenzó diciendo.

“No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, sentenció con crudeza ante el periodismo.

"DEFRAUDÉ A MI GENTE." Tremendo testimonio de Gustavo Costas en conferencia de prensa.



Luego en su relato se refirió a cómo se sigue tras la eliminación: “Hay que pasar esto. Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente, que fue extraordinario lo que hizo en estos días. Parecía que íbamos a lograrlo pero no pudimos. ¿Cómo se hace para seguir? Primero hay que salir de acá y a partir de mañana, empezar otra etapa”.

“A mis futbolistas les agradezco siempre como hincha por cómo nos representaron. La gran mayoría no jugó copas y pudimos ganar dos. Agradecerles de por vida. Siempre dejaron todo, jugaron desgarrados, Maravilla (Martínez) con la rodilla casi fisurada, con fiebre... Dejaron todo adentro. Jugamos bien, mal o perdíamos, pero el hincha tiene que estar contento porque lo representaron de la mejor manera”, soltó.

Por otra parte, el entrenador se refirió al gol torpe sufrido en el Maracaná que terminó sentenciando la serie a favor del Mengao: “Allá ese gol sobre la hora lo lamentas. Cuando lo echaron a Plata pensamos que lo podíamos lograr, pero esto es fútbol. Lo único que quiero pedir es disculpas, no tenía ganas de venir pero tampoco quiero pagar una multa. Hacía muchísimos años que Racing no estaba tan unido y así hay que seguir por ese camino”.