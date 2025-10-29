En la previa de Racing - Flamengo, aparecieron afiches contra Marcos Rojo en Avellaneda

En las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda aparecieron unos afiches que apuntaron directamente contra el marcador central.

Racing se juega uno de los partidos más importantes su historia. La Academia recibe al Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y, tras caer por la mínima en el Maracana, buscará dar vuelta la historia en el Cilindro. La mañana de Avellaneda amaneció con afiches en contra de Marcos Rojo . La incógnita pasa por saber quién los puso, ya que hace años pasó un caso similar con otro jugador.

"Chau Rojo, deja de robar", dicen los carteles en las inmediaciones del estadio de Racing. No se sabe quién los colocó. Los mismos llevan la firma de "Pueblo de Racing". Lo llamativo es que, años atrás, la misma firma apareció pero en contra de Edwin Cardona, cuando este defendía los colores de la Academia. De hecho, era el mismo mensaje que el que apareció en contra del seis: "Chau Cardona, deja de robar".

No se descarta que la movida sea por parte del clásico rival, en un intento por desestabilizar al equipo de Gustavo Costas. Esto último por el antecedente de Cardona y porque no existe alguna cuenta que se haya atribuido hasta el momento la autoría del hecho. Si bien perdió en la ida, la ilusión está más que intacta en el lado celeste y blanco de Avellaneda.

Eso sí, no se puede negar que Rojo quedó en el ojo de la tormenta tras el primer chico con Flamengo. Por el golpe accidental sobre Santiago Sosa, que le provocó una fractura en el rostro al volante y se perderá el duelo del miércoles por la noche en el Cilindro. Una baja sensible para la mitad del campo en lo que seguramente será un encuentro de alto voltaje.

A falta de confirmación oficial, Gustavo Costas planea tres modificaciones para el encuentro contra el Mengao esta noche, que comenzará a las 21.30. Juan Nardoni entrará por el lesionado Santiago Sosa, mientras que el DT planea dos cambios tácticos: Mura por Martirena en el lateral derecho y el ingreso de Adrián Balboa en lugar de Conechny para acompañar a Maravilla Martínez en el ataque.

Racing enfrenta a Flamengo por un lugar en la final de la Libertadores: horario, TV y formaciones

Racing recibirá este miércoles al Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú. Los dirigidos por Gustavo Costas cayeron 1-0 en la ida y buscará dar vuelta la serie con su gente.

El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Este encuentro podría marcar una página dorada en la historia del equipo de Avellaneda, que se ilusiona con disputar la final de la Copa Libertadores por primera vez desde 1967, año en el que ganó el torneo de clubes más importante de América por única vez.

Racing podrá contar con casi todas sus figuras, a excepción del defensor Franco Pardo, quien se desgarró hace varias semanas, y Santiago Sosa, el capitán y alma del equipo, quien sufrió una fractura en la cara producto de un desafortunado choque con Rojo durante el partido de ida.

Para este trascendental cruce, Costas mantiene dos incógnitas en el 11 titular. Uno de ellos es en el lateral derecho, donde aún no se define si estará Facundo Mura o Gastón Martirena, mientras que en la delantera podría darse el ingreso de Adrián “Rocky” Balboa, aunque también podría estar Tomás Conechny. Juan Nardoni ingresa en el equipo para reemplazar a Sosa.

Flamengo, por su parte, buscará hacer valer la mínima ventaja obtenida en la ida para meterse en la gran final y quedar a solo un partido de ser el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Filipe Luiz, no contará con su goleador Pedro, quien sufrió una lesión en la ida.

Esta es la segunda serie entre ambos equipos en una fase eliminatoria de la Copa Libertadores. El único antecedente data del 2020, cuando Racing dio la gran sorpresa y eliminó al Flamengo por penales en los octavos de final.