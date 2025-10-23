Marcos Rojo desfiguró a su compañero Santiago Sosa: se pierde el partido de vuelta

Los defensores y una jugada desafortunada en el cierre del partido ante Flamengo, por la ida de octavos de final.

Santiago Sosa dio una muestra de cómo se juegan los partidos definitorios por un certamen tan importante como la Copa Libertadores . Racing disfrutó ayer de su entrega, y fue uno de los principales motivos por lo cual el corazón de la Academia pudo igualar la jerarquía que los millones de dólares le dieron a Flamengo.

Durante el encuentro, el futbolista sufrió más de un cruce con los futbolistas rivales, en medio de una batalla por conseguir un resultado positivo en el Maracaná para llegar al segundo partido con la serie abierta. Pero el más duro fue con su compañero Marcos Rojo, que terminó dándole un golpe en el rostro, desfigurándole la cara.

Ya se habían cumplido los siete minutos del tiempo agregado cuando el defensor con paso por Boca llegó a la mitad de la cancha para rechazar de cabeza un balón, que también buscaba un rival. Con el gesto de sus brazos para poder darle fuerza al cabezazo, terminó impactando con el codo en el rostro de Sosa por el cual su ojo derecho terminó inflamándose y derramando sangre por su nariz.

Rápidamente, los médicos del club lo atendieron y concluyó el encuentro al que le restaban segundos. Sin embargo la preocupación está puesta de cara al duelo de vuelta que se dará en tan solo una semana en el Cilindro de Avellaneda, donde se pondrá en juego el pase a la final de la Copa Libertadores.

Según las primeras estimaciones, Sosa podría no solo perderse ese partido sino lo que resta del año, con lo cual tampoco estaría en una hipotética final.

Gustavo Costas se mostró confiado para el partido de vuelta tras la derrota ante Flamengo: "Vamos a ir a Lima"

A Racing se le escapó sobre la hora un partido que pudo neutralizar en la segunda etapa con una fuerte corrección en la defensa e incluso teniendo una chance de gol que concretó Santiago Sosa pero terminó invalidando, para muchos de forma apresurada e incorrecta, el árbitro Jesús Valenezuela. Sin embargo volverse a su casa, con tan solo un 0-1del Maracaná y ante Flamengo, no pareciera un resultado para cortar la ilusión.

Luego del encuentro el entrenador Gustavo Costas fue claro con su mensaje en conferencia de prensa y mostró toda su confianza en los jugadores para revertir la serie por las semifinales de Copa Libertadores. “A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por eso. Pero si estoy orgulloso de este plantel, lo digo siempre. No porque esté yo dirigiendo, sino por ellos. Veníamos con problemas de lesiones, jugadores que no estaban al cien. (Santiago) Sosa parece que fue a una guerra”, soltó el entrenador.

Por otra parte el entrenador reforzó su confianza para el partido de vuelta en la serie: “Yo pienso que tienen que estar orgullosos de este plantel, se plantó y le jugamos de igual a igual aunque tengan más billetera y poder que nosotros. Esto sigue abierto. Tenemos que estar más juntos que nunca. En casa nos vamos a jugar el sueño. Vamos a ir a Lima”.

"Siempre me voy con la sensación positiva. 75.000 personas, estadio de ellos, y le jugamos de igual a igual. Hicimos un gol que no se cobró. Tenemos más de medio equipo que no está bien físicamente”, dijo y agregó sobre el nivel del rival: "Vos enfrentar a un equipo que es una selección. Te llevan más que vos. Es el mejor equipo de Sudamérica, compite con los europeos”. Y además, dio una muestra de como se juega la vuelta: “Con el corazón y el alma, tratando de dar el cien por cien. Sabemos que son más que nosotros. Tienen la gloria ahí adelante, faltan 90, 95 minutos. Con eso vamos a competir, y con toda nuestra gente”.

“Es eso de decir, podrán tener más, pero nosotros tenemos un corazón terrible y queremos llevar a Racing a lo más alto”, concluyó.