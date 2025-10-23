La imagen de Susana Giménez en silla de ruedas que generó preocupación por su salud

La conductora televisiva llamó la atención tras ser vista en silla de rueda en un aeropuerto de Miami durante la madrugada. Cuáles son los motivos.

Susana Giménez despertó preocupación en las últimas horas en un aeropuerto de los Estados Unidos donde fue vista bajando de una silla de rueda, lo que llamó la atención y puso principal foco en su estado de salud. Tras llegar al país norteamericano para cumplir con compromisos personales, la diva dio explicaciones de los motivos por los que se la vio en esa situación.

Los fanáticos rápidamente empezaron a aumentar la preocupación al ver una situación pocas veces vista de la diva. Sin embargo la periodista de espectáculos Laura Ubfal confirmó que utilizó una silla de rueda y contó los motivos por el cual tomó esa decisión.

“Me acaban de llamar de Estados Unidos porque justo tengo gente que estaba en el aeropuerto. Susana subió y bajó primera del avión de American Airlines, donde llegó a Miami. Llamó la atención porque eran las cuatro de la mañana y llegó a Miami con anteojos oscuros y en silla de ruedas ”, contó Ubfal en el programa Storytime que se emite por el streaming Bondi.

Más tarde fue la propia periodista quien terminó llevando tranquilidad a los seguidores de la conductora televisiva negando que haya sucedido una situación grave con el estado de salud. "No le pasa nada, simplemente para fue estar cómoda", contó durante el streaming.

Sumado a esto explicó: "Un sistema que lo hacen con gente grande. Susana es una señora grande, tiene todo el derecho a que la lleven, viste por esos largos pasillos de Miami. Ella viajó en el asiento 7L, para que sepan que lo tenía. Ella estaba con anteojos oscuros, silla de ruedas. No sé para qué Susana en Miami, porque algunos me dijeron fue al Martín Fierro de allá. No, habrá ido porque o tiene que ver la casa o se va a otro lado. No se preocupen, la silla de ruedas, es una cosa muy natural”.

El posteo en la cuenta de Instagram de Lourdes de Bandana, en medio de la denuncia por desaparición

Lourdes Fernández, conocida popularmente como “Lowrdez”, desapareció el pasado 4 de octubre, así lo aseguró su madre al realizar una denuncia en una dependencia policial. Pero hay gran desconcierto y preocupación ya que pese a no tener contacto hace 19 días, la cantante de Bandana mantiene sus redes sociales activas.

Desde el 4 de octubre a la fecha, Lowrdes realizó 21 publicaciones en su perfil de Instagram donde cuenta con más de 109 mil seguidores. Sin embargo, el posteo que más llamó la atención a sus fanáticos en medio de su desaparición es el realizo el 21 de octubre dedicado a su expareja, Leandro García Gómez, a quien denunció en más de una oportunidad por violencia de género.

“Feliz cumple!! Gracias totales. Pase malos momentos sin embargo especies y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. TE AMO Muchxo LeanGG”, es el texto que acompaña una imagen de la cantante con su expareja.

La publicación, a diferencia de las anteriores, no puede ser comentada ya que el usuario bloqueó el acceso a comentarios por parte de los seguidores.

Otro de los posteos de la ex Bandana que alertó a los seguidores y ponen en duda que sea la cantante quien esté detrás de cada publicación es el que realizó en el marco del día de la madre. Es que el domingo 19 de octubre, Lourdes compartió una serie de imágenes junto a su mamá, quien efectuó la denuncia por desaparición, y junto a las fotos escribió: “Feliz día ma te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las que están presentes las que te cuidan desde el cielo tmb!”.

Esta publicación generó la duda de sus seguidores que tras conocerse la denuncia por desaparición escribieron: “Es raro, la saluda por acá y no la llamó por teléfono o mensaje. La madre perdió contacto el 4 de octubre, es Lowrdez quien postea?”, “supuestamente estás desaparecida, tu mamá no te contacta desde hace 14 días???? Quien maneja tus redes?”, fueron los mensajes que recibió el posteo.