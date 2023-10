Las fotos no vistas de Maru Botana y sus 7 hijos: así de grande están

MARU-BOTANA.jpg Maru Botana junto a Agustín, su hijo mayor, que vive en Francia.

También reconoció que no es una mamá típica. "Hago lo que puedo, no doy abasto con todo. No puedo estar en el chat, en la reunión de papas, en la de las madres. Hay veces que ni me entero", dijo Botana. Y explicó lo que considera más imporante en la crianza de sus hijos: los modales. "Podés ser un súper inteligente, genio, bárbaro. Pero si sos un mal educado, no sirve de nada", sentenió Maru.

ASÍ ESTÁN HOY LOS HIJOS DE MARU BOTANA

Agustín es el mayor y nació 2 años después de la boda de sus padres. Tiene 24 años, estudió Administración y Sistemas en Gestión de Empresas en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y está radicado en Francia, donde se quedó a vivir tras realizar un intercambio cultural por Europa. Maru es quien siempre viaja a verlo y en una de esas visitas decidió abrir un local en Barcelona, España.

La segunda hija de esta gran manada de Maru es Lucía. La joven de 22 años estudiaba diseño gráfico en la UBA cuando decidió viajar a Hawái, Estados Unidos, en plan de intercambio cultural con trabajo. Según contó su mamá, Lucía decidió quedarse en Hawái, donde trabaja de empleada doméstica y gana 40 dólares la hora.

MARU BOTANA.jpg Lucía, de 22 años, vive en Hawái y trabaja de empleada doméstica según contó Maru Botana.

En cuanto a Matías, que va a cumplir 20 años el 13 de Diciembre, Maru contó que es muy reservado y tiene debilidad por sus hermanas menores, tal como lo describió su mamá en más de una oportunidad. La siguiente en línea de nacimiento es Sofía. La joven de 19 años es modelo e influencer y en una oportunidad declaró que tener tantos hermanos "es lo mejor porque siempre estás divertida, siempre tenés alguien con quien hablar".

De los 7 hijos de Maru hay tres que todavía están en edad escolar. Santiago (16) y Juan Ignacio (13) cursan el secundario del colegio Cardenal Newmann y son muy apegados a su mamá. Igual que Inés (10). La más chiquita de esta familia es la que heredó la pasión por la cocina. Prepara todo tipo de platos y le gusta acompañar a su mamá en su trabajo. Cuando los locales están muy llenos, ella se suma al staff y disfruta atendiendo a los clientes y sirviendo las meses. Al parecer, entre sus 7 hijos, Maru Botana ya tiene una sucesora.

TODAS LAS FOTOS

MARU-BOTANA.jpg Matías es el tercer hijo de la pastelera y cumplirá 20 años en diciembre.

MARU BOTANA.jpg Sofía, de 19 años, es modelo e influencer.

MARU-BOTANA.jpg Santiago y Juan Ignacio todavía están cursando el secundario, en el colegio Cardenal Newmann.