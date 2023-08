La nueva vida de Maru Botana en España: a dónde se fue y por qué

"Quería que mi marca trascienda, que traspase los límites de Argentina. Como todos saben soy muy inquieta, y tener proyectos me motiva por demás" , contó desde sus redes sociales cuando anunció la apertura del nuevo local con un emotivo video musicalizado con la canción Celebra la vida, de Axel.

MARU BOTANA.mp4 El emotivo video que compartió Maru Botana de la inauguración de su local en Barcelona.

"Estoy muy feliz porque sentía la necesidad de acercar los mundos y de compartir la pasión que siento, cada vez que cocino, quería compartir la felicidad que me produce mimar a todos con mis pastelerías", continuó Maru en el relato que hizo a través de Instagram.

También agradeció a la gente que la acompañó en esta aventura: "No podría avanzar con mis sueños si no tengo el equipo increíble que tengo, son todos mi sostén y empuje para crecer. "Y acá estoy viviendo mi sueño cumplido, trabajando duro, recibiendo mucho amor, acá y desde Argentina que me llegan miles y miles de mensajes cargados de emoción y alegría".

La nueva pastelería en el viejo continente se suma a las seis que Maru ya tiene en Argentina. Está ubicada en la calle Roger de Llúria, al lado de La Pedrera. Allí vende sus tradicionales brownies, alfajores, muffins, galletas, todo tipo de tortas entre las que se destaca el marquise con chocolate, crema pastelera y frutos rojos y el postre insignia de Maru, el Rogel.

También ofrece opciones saladas, que están a cargo de la cocinera Soledad Nardelli. Entre ellas, quiche de vegetales de temporada, ensaladas y sandwiches de milanesa o de cuadril al horno con mayonesa de chimichurri. La felicidad de Maru por la nueva vida que la tiene viajando entre España y buenos Aires es notoria: "Les digo que de esta vida no me voy sin cumplir todos mis sueños. Oficialmente se cumplió mi sueño, abrí en BARCELONA!", confesó la pastelera que, seguramente, seguirá sumando locales en otras ciudades de Europa.