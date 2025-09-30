Mauro Icardi le fue infiel a la China Suárez con una ex Gran Hermano

El ex novio de una ex Gh reveló situaciones que le generaron ruido e involucró también a un reconocido jugador de Boca.

La historia de Mauro Icardi no cesa y el prontuario de situaciones en las que ha quedado en el centro de la polémica por sus coqueteos con otras personas, que no son su pareja, sigue agrandándose con el paso del tiempo. En medio de su relación con la China Suárez, volvieron a aparecer nuevas versiones de un -intento- de infidelidad.

Las redes sociales son un canal donde todo se puede contar para dejar en evidencia distintas situaciones que gustan o no en la vida. En esta oportunidad Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach quien tomó relevancia por su participación en el reality Gran hermano, prendió el ventilador y contó detalles de situaciones que le tocó vivir con actitudes del futbolista.

Fue a través de su cuenta personal de Tik Tok donde realizó un vivo y contó detalles de lo ocurrido: “De Icardi también tengo cosas para contar” , dijo Manuel para iniciar su relato aunque también apuntó contra otro jugador que está comprometido y en el último tiempo también quedó envuelto en un escándalo amoroso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/1972667794786292013&partner=&hide_thread=false El exnovio de Zoe Bogach denunció que la influencer se mensajeaba con Leandro Paredes y Mauro Icardi. https://t.co/p0w5UoqAgv pic.twitter.com/4xvBV7QqRv — MDZ Online (@mdzol) September 29, 2025

“Zoe y (Leandro) Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”, contó sin escrúpulos sobre el jugador que está en pareja con Camila Galante, y tiene tres hijos.

Sumado a esto mencionó como partícipe de esta situación a Rosina Beltrán, también ex participante de GH: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.

En su relato de los hechos, el ex de Zoe se refirió a la interacción de Icardi con su ex novia: “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”.