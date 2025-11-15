Preocupación por la salud de Aníbal Pachano: "Tengo metástasis en el cerebro y el hígado"

El coreógrafo habló con Moria Casán y rompió en llanto al asegurar que está bajo tratamiento activo: "Lo principal es calmarse, sacarse el enojo y la bronca".

Aníbal Pachano habló sobre el complejo momento de salud que atraviesa y detalló el avance de la enfermedad que enfrenta. En una entrevista en el programa de Moria Casán, el coreógrafo confirmó: “Tengo cáncer en el pulmón, pero se disparó metástasis en el cerebro , en el hígado y en la suprarrenal derecha”.

El ex jurado del "Bailando por un sueño" explicó que de todas formas mantiene un tratamiento activo y describió los procedimientos médicos en curso, con el objetivo de alcanzar una curación plena en el mediano plazo. “Estoy con quimioterapia, haciendo todo lo que corresponde”, afirmó. También señaló la actitud emocional con la que intenta sobrellevar la situación: “Creo que lo principal es calmarse, sacarse el enojo y la bronca” .

El artista, por otra parte, se refirió a los cambios que experimentó en su ánimo desde que recibió el diagnóstico. “Yo estaba como muy caracúlico y hoy estoy más tranquilo”, expresó. En ese sentido, detalló cómo reorganizó sus prioridades: “ Ocupándome de mí y no de los demás y priorizándome”.

Sobre el acompañamiento durante las sesiones, señaló que en ocasiones recibe el apoyo de su entorno cercano en este complejo momento. “A veces algún amigo me acompaña, pero no es que yo los llamo para eso”, indicó. Además, mencionó la importancia del apoyo psicológico en esta etapa: “También estoy haciendo terapia y eso me ayuda un montón”.

El coreógrafo, al mismo tiempo, relató uno de los episodios que atravesó en este último tiempo. “En la segunda quimio me pasó que me desestabilicé un poco, pero no me asusté”, contó. En base a lo que detalló, decidió actuar rápidamente para garantizar el seguimiento médico adecuado. “Simplemente me ocupé de que todos los médicos me atendieran bien, que todo estuviera en orden”, añadió justo antes de romper en llanto y recibir un abrazo por parte de la One.

Pachano contó cómo descubrió que el cáncer había hecho metástasis

“Me di cuenta porque me caí, me pegué un porrazo, me hicieron una tomografía y una resonancia y ahí saltó que había un punto arriba del riñón”, había asegurado Pachano hacía poco en el marco de una nota con la revista Pronto. A su vez, brindó detalles sobre qué le recomendaron los profesionales de la salud: "Me hice sacar la vesícula, limpiar el hígado, ver la grasa del cuerpo.... Me operaron, me recuperé y se niveló la diabetes, cosa rarísima. Pero al mes teníamos que empezar la primera quimio".

Sin embargo, los profesionales notaron algo en las imágenes que no los dejó tranquilos: "En una tomografía de rutina descubrieron que se había disparado al hígado eso que me habían operado”. Con respecto a su actual estado de salud, expresó: “Ahora estoy controlado y voy rumbo a la cuarta quimio. No me imaginé que iba a disparar para el lugar que disparó el cáncer. Igual estoy contento porque ahora voy a ser abuelo”.