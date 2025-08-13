Sandra Borghi, la periodista que enamoró al ex de Nazarena Vélez

A poco menos de un mes de haber anunciado su separación, la conductora ya tiene nueva pareja.

Hace casi un mes atrás, la periodista Sandra Borghi confirmó su separación de Fernando Casanello, abogado con quien mantuvo una relación de 14 años y con quien tiene una hija en común, Juana, de siete años. La noticia tomó por sorpresa a todos ya que días antes, la conductora había celebrado su cumpleaños número 50 con una mega fiesta, acompañada por sus más cercanos, y nada hacía imaginar que se aproximaba la ruptura.

A poco menos de un mes de blanquear el fin de esa relación, se supo que la periodista de Mediodía Noticias inició un vínculo con Marcelo González , un empresario de los medios que en su momento fue pareja de Nazarena Vélez . “Desde mayo tenemos este dato”, contaron, a modo de adelanto, este martes en LAM.

Lo cierto es que fue el periodista Ángel de Brito quien reveló el romance entre Sandra y Marcelo al contar detalles de una reunión que organizó el propio empresario en su casa de Barrio Norte. “Ella fue a la cena de este empresario donde había muchos periodistas y llamó la atención por la familiaridad que tenía con el niño de él”, advirtió el conductor del ciclo de chimentos.

image Marcelo González

Entonces, Ángel precisó que el pasado 9 de mayo, González hizo una cena en su casa de avenida Callao. "Ahí fueron varios conductores de CNN como cuando yo trabajaba ahí”, dijo De Brito. “En esta cena, en su casa, todos se sorprendieron porque apareció Sandra, que no trabaja en CNN, y que tenía vínculo con el hijo de Marcelo”, agregó.

Los detalles del pasado amoroso de Marcelo González

“Estaba nuestra amiga Pía Shaw, que no nos contó nada, y la segunda alerta se encendió cuando Sandra invitó a un montón de amigos a un campo que era de él y se lo cedió para su cumpleaños número 50”, sumó el también conductor de Ángel de Brito y haciendo referencia a la mega fiesta con temática estanciera con la que la que Sandra Borghi festejó sus 50 años.

Luego, Pepe Ochoa, panelista del programa, agregó más data acerca del pasado de Marcelo González: “Antes, salía con Viviana Saccone pero se tiroteaba con una vedette que vivía afuera. Él es socio de Abel Pintos, y accionista de CNN Radio, y salió con Mora Godoy y, dicen, que con Viviana Canosa también”.

image

Por su parte, Nazarena Vélez, que estaba presente en el panel de LAM, recordó la etapa de su vida en que fue novia de la nueva pareja de Sandra Borghi. Cabe recordar que la productora teatral tuvo un affaire con el empresario en 2015, verano en el que hizo temporada en Mar del Plata con Leonas, junto a Carmen Barbieri.

"No era un buen momento mío. Estaba muy confundida en esa época. No me porté bien", reconoció Vélez con respecto a aquella relación. El conductor del ciclo aprovechó para preguntar: "¿Te fuiste con otro?". Entonces apareció el sincericidio brutal de la panelista: "Sí. No terminamos mal pero yo no me porté bien. Medio que, si me ve, se cruza de vereda".