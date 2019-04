“Son cosas que pasan en el fútbol. No me siento en deuda con nadie, solamente con mi familia que son felices viéndome jugar y por una desgracia me terminaron echando y me dieron tres fechas que para mí fueron exageradas. Pero a los único que les debo cosas es a mis viejos que me lo dieron todo”, desdramatizó. El ex San Martín de San Juan y Newell’s ya cambia el chip y renueva las esperanzas. “Siempre lo hago con ganas, ganas de estar y jugar. La fe nunca la pierdo, trataré de hacer la mayor cantidad de goles posibles y si no ayudar en lo que sea porque esto es un equipo, no es un deporte individual”, consideró quien fue figura en la última gran campaña del Capataz en la categoría.

Evitó opinar del DT

“¿Si me gustaría que siga Coronel de técnico? Es una pregunta que no me incumbe y no opino de esas cosas”. Se nota que su paso por la elite le otorgó la cintura para esquivar determinadas preguntas.

En lo que sí reveló su pensamiento y fue sincero es respecto a su futuro más allá de diciembre. “Quiero volver a estar en Primera, a Newell’s o donde sea, pero quiero estar más arriba. Cumplir el contrato haciéndolo lo mejor que pueda y después volver a los primeros planos”. Un dato no menor: el Federal A se disputa de septiembre a marzo...

--> “Ayudo a mi papá en el taller”

En esta época del año, los jugadores tienen más tiempo libre que de costumbre. El neuquino Opazó contó como son sus días: “Cuando no entreno en el club lo hago por mi parte y cuando no, ayudo a mi papá en el taller (rectificador de motores), o tomando mates con él. Siempre tratando de hacer lo mejor y compartiendo con la familia”.

Por último, confesó que: “Ya no soy tan fanático del fútbol como antes, amo mi trabajo pero no siento lo que sentía de chico. No miró tanto los partidos”.