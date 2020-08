Ester le ganó al coronavirus y emocionó a todos

Ester le ganó al coronavirus y lo celebró con todos sus seres queridos, sin romper la distancia social. Y no es para menos. La mujer tiene 85 años, lo que la convertía en paciente de riesgo. Se trata de una vecina de Fernández Oro, que padeció la enfermedad en internación domiciliaria, con monitoreos diarios de los médicos del hospital .

Ester Roa recibió el alta médica y salió a festejarlo a la vereda. No fue la única. Sus familiares llenaron la casa de globos y la esperaron en la calle a los bocinazos. Sus vecinos también se sumaron. Después del miedo y la incertidumbre, fue el turno de las sonrisas, los aplausos y los saludos. Con distancia y barbijo, claro.

Según relataron desde el Municipio de Oro, que compartió un video en Facebook y saludó a la abuela por su recuperación, Ester salió a la vereda porque le prometieron una sorpresa. Aunque estaba avisada, no se lo esperaba. Pronto comenzaron a pasar sus familiares y allegados a los bocinazos.

Embed

La historia tuvo un final feliz, pero el inicio fue muy diferente. Ester no encontró cama en el hospital y por eso tuvo que hacer la internación en su casa. Los médicos la monitoreaban por teléfono. Según relató, presentó mucha fiebre y fue al hospital de Cipolletti. En ese momento, no había cama y le pidió a su hija volver a casa. “Si me tengo que morir, que sea en mi casa”, aseveró en Ester a medios orenses.

Este viernes volvió a salir, orgullosa, con un cartel en el que expresaba su recuperación del coronavirus. Y agradeció la preocupación constante de los médicos del hospital de Fernández Oro. Antes de despedirse, le pidió a toda la comunidad: “Hagan caso a los médicos, al Intendente, cuídense". Según afirmó, durante la cuarentena, nunca salió del domicilio pero igualmente contrajo la enfermedad.