Hay aplicaciones que te van a hacer sentir más seguro

Una ventaja que tiene llevar habitualmente un teléfono móvil es que, en caso de emergencia, es relativamente rápido llamar y pedir ayuda. En ocasiones, sin embargo, marcar con el celular no es lo suficientemente rápido, o sencillamente una persona puede necesitar contactarse con alguien para sentirse seguro aunque no haya sucediendo nada concreto, por ejemplo, volviendo a casa por la noche. Por eso, de un tiempo a esta parte se ha popularizado el uso de aplicaciones móviles y wearables diseñadas para facilitar la figura del “teleacompañante” en situaciones que pueden causar temor a mucha gente. No se trata sólo de avisar una vez que se llegó a casa, sino de sentirse acompañado a lo largo de todo el trayecto.

La app Companion, desarrollada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan, es una de las más conocidas y utilizadas y sirve precisamente para eso: que el usuario localice a un amigo o a un familiar que esté disponible en ese momento para que, a través del teléfono, ejerza la figura de acompañante en la distancia. De ese modo, cuando el usuario lo considere necesario, puede abrir la aplicación y seleccionar alguno de los contactos disponibles. El contacto recibirá entonces un mensaje con un enlace para que vea dónde se encuentra la otra persona y para seguir sus movimientos, comprobando en tiempo real por dónde va y que está bien.

La aplicación utiliza el GPS del teléfono para determinar la posición y la ruta que sigue el usuario; también utiliza el acelerómetro del móvil para detectar movimientos bruscos o inesperados. Incluso detecta si los auriculares se desconectan del teléfono. Si se da alguna de esas circunstancias, el usuario deberá indicar que todo está en orden. Si la app no recibe confirmación por parte del usuario, emitirá una o varias notificaciones de alerta a los contactos seleccionados previamente. El acompañante virtual no necesita ser usuario ni tener instalado Companion, lo que amplía el número de posibles acompañantes.

Otras aplicaciones, como Enviar Ayuda o BSafe funcionan de manera similar. BSafe también permite que los contactos hagan un seguimiento continuo del teléfono del usuario con las funciones “Sígueme” y “Estoy aquí”, que el usuario puede enviar cada cierto tiempo o programar a una hora determinada. En caso de emergencia real, si el “amigo” pulsa el botón del pánico de la app, el teléfono enviará la posición GPS y un video con lo que está captando la cámara del móvil.

La aplicación SafeTrek (que se usa en EE.UU. y en Europa aunque todavía no está disponible en Argentina) es otro ejemplo. Se activa con el mecanismo del “hombre muerto”. La app tiene un botón que el usuario debe pulsar cuando se sienta inseguro, y mantenerlo pulsado. Si se presenta una situación peligrosa basta con que suelte el botón: al retirar el dedo la aplicación pedirá que se teclee el código de cuatro cifras. De no ser así (si pasados unos segundos no se teclea el código) la aplicación avisará a los servicios de emergencia.

Funciones de alerta

Algunos teléfonos las tienen incluidas

Hay teléfonos que ya incluyen funciones parecidas, que hay que configurar y activar. También es posible encontrar esa función en pulseras de actividad, relojes inteligentes y en forma de wearables como el anillo Nimb, por ejemplo, que se conecta al móvil vía Bluetooth. Incorpora un “botón del pánico” físico que cuando se pulsa hace que el teléfono envíe notificaciones a emergencias o a los contactos asignados, todo esto sin necesidad de acceder al móvil. La información que se envía incluye la posición GPS registrada en el momento en el que se pulsó el botón del anillo.