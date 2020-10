IFE y ATP: funcionarios anticiparon sus reemplazos

Las medidas sociales para apoyar a los más necesitados, así no otorguen el IFE 4

El gabinete económico del Gobierno Nacional analiza herramientas para apoyar a los ciudadanos, luego de que pase la pandemia de coronavirus que agravó la crisis y generó graves problemas de empleo. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que aún no tiene confirmada una nueva entrega, por lo que ya se vislumbran los planes que lo sustituirían.

En este sentido, el funcionario indicó: "Estamos viendo todas las herramientas posibles para generar una ayuda que reemplace al IFE y el ATP para quienes dejen de percibirlo. Los créditos a tasa subsidiada son una posibilidad".

Estas declaraciones van en el mismo orden con lo expresado por el Jefe de Gabinete la semana pasada. Además, el Ministro comentó: "Más que preocupados, estamos ocupados por la situación económica. El Gobierno lo que hizo es minimizar los daños y estamos en plena discusión de herramientas para seguir ayudando en este contexto".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, enfatizó recientemente que "el eje prioritario es la creación de 300 mil puestos de trabajo. Hay un cambio de enfoque: si el eje central en la pandemia fue lo alimentario, en la post pandemia lo central es la recuperación por el lado del trabajo".

El IFE 4 de la Anses

Recientemente, el Presidente Alberto Fernández comentó que aún no se ha descartado una cuarta versión del IFE de la Anses. El mandatario destacó que no se descarta la continuidad del ATP y del IFE. "Estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos", destacó.