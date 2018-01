Kim Jong-un cumplió años pero nadie sabe con certeza su edad

A diferencia de los días en los que se conmemoran los nacimientos de su padre y su abuelo, el cumpleaños del actual líder, el tercero de la dinastía Kim, no es un día festivo nacional en Corea del Norte y no suele incluir ninguna gran celebración. El cumpleaños del dictador, cuya edad exacta se desconoce aunque se cree que tiene entre 34 y 36 años, llegó un día antes de la primera reunión de alto nivel entre las dos Coreas desde diciembre de 2015, un encuentro centrado en lograr que Corea del Norte participe en los Juegos Olímpicos de Invierno que acogerá Corea del Sur en febrero, y acordado después de que el líder norcoreano agradeciera en Año Nuevo la predisposición al diálogo del presidente surcoreano, Moon Jae In.

“La llamada entre las Coreas no hace nada para aliviar la amenaza nuclear”, afirmó Koichi Ai. Director de Relaciones Internacionales de Japón