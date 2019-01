La dieta de la orina lo salvó

“Hace un par de años comencé a reducir mi carne y noté cambios de inmediato. El dolor comenzó a reducirse en dos días”. “Mi cuerpo ahora es más vivo, energético, vibrante. Duermo mejor. Y hasta puedo respirar más profundamente”. John DePass Compitió para Mr. universo

“Los viernes tengo fruta y un batido, luego los sábados reintroduzco las verduras. Los domingos trato de comer carne y pasta, arroz o papas. A veces también como galletas o helados veganos para el postre”, explicó. Pero luego inicia un ayuno que sólo se quiebra cuando traga su orina. Desde luego, DePass tuvo varios reparos. El hombre de 46 años contó que a su esposa la idea de estar casada con el loco que se toma su orina no le pareció nada grato. “Mi esposa ha superado su disgusto, disgusto y juicio inicial hacia mí, y ha llegado a ver cómo beber orina y no alimentarme ha beneficiado mi vida. Aunque no se está uniendo a mí en la bebida, ya no es una resistencia adicional. Tenía tanto miedo del ridículo, de las opiniones de los demás, que realmente eso me frenó. Ni siquiera mi esposa y mis hijos lo sabían al principio”.

Su nuevo régimen le ha permitido bajar más de 15 kilos y eliminar el dolor que lo aquejó durante los últimos años en los que se dedicó al culturismo. “Viví durante 30 años centrándome en desarrollar el cuerpo. Después de años, noté que estaba empezando a tener algunos síntomas sin explicación. Tenía problemas digestivos, de sueño, dolores muy graves en mi cuerpo. Sentía dolor de tendón de Aquiles, dolor de cuello, dolor de hombro. Se desplazaba de un espacio a otro”, recordó en diálogo con Daily Mail. Al principio fue la carne, pero después decidió cortar con todo y limitarse a tomar orina a excepción de los fines de semana: “Lo llamo ‘unfooding’. De lunes a viernes no como”.