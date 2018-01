La difícil vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión

En primer lugar, el conductor aún no tiene delineada a su nueva productora, lo cual le hace imposible comenzar a armar su programa. Si bien cuenta con una pequeña estructura, tendrá que buscar un fuerte inversionista que le permita realizar un ciclo de alto nivel.

Por otro lado, y tal como lo detalló el portal laubfal.com, existe un tema contractual que podría ser clave: Tinelli no tiene anulado el contrato que lo ata a Ideas del Sur hasta el 2020, por lo que no podría mostrarse como una figura contratada por El Trece. Sin embargo, una vez que la productora entre en quiebra -pasada la feria judicial- por la falta de pago a sus proveedores, el Cuervo quedaría completamente liberado pero con poco tiempo para el lanzamiento de su programa.

DESCANSO. En la mente del conductor, no parece una mala idea tomarse un año sabático durante el 2018.

Como si fuera poco, Marcelo tiene que hacerse cargo de las numerosas deudas que dejó el grupo Indalo -como por ejemplo el pago de los sueldos de los integrantes del staff-, lo que también retrasaría el inicio del ciclo.

Según el círculo íntimo del empresario, él no ve con malos ojos tomarse un año sabático luego de todo lo vivido al final del 2017. Con todo esto, la señal del solcito está prefiriendo no alentar el debut de Tinelli, ya que no tienen ninguna certeza de que el Cabezón regrese.

Contra reloj con el Mundial

En caso de que el conductor no debute en abril, su regreso podría llegar recién en julio, coincidiendo con el inicio del Mundial de fútbol. Entendiendo que Tinelli es fanático de este deporte, se pasaría todo ese mes en Rusia, sin poder estar al frente de su programa.