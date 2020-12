La emotiva carta de Navidad de un nene adoptado por tener una familia

Embed

Esta Navidad los encuentra en su casa en Capital Federal celebrando todo lo que consiguieron como familia en este 2020: “Para nosotros significó mucho la sentencia. Habíamos puesto toda nuestra energía y luchamos para que sucediera. Sin lugar a dudas fue la mejor noticia que recibí en mi vida. En medio del horror de la pandemia vivimos una situación muy especial que nos hizo muy felices”, relata Matías.

Por otro lado, recuerda que Sebastián le dijo al hermanito más chiquito que para él era el mejor día de su vida: “Estábamos detrás de la puerta y escuchamos cómo con sus palabras explicaba lo que sentía que ‘era como si naciera otra vez’ y nos mató. Imaginate lo importante que fue para todos”.

La emotiva carta de Sebastián tiene una historia. Todo comenzó cuando antes de terminar las clases, hace unos días, la maestra de lengua les pidió a Sebi y a sus compañeros que escribieran una carta para fin de año. Uno de los temas era qué querían agradecer para Navidad. Él, que tiene 10 años, describió el año especial en familia.

“Jesús, esta Navidad tengo que agradecer muchas cosas: lo más importante es que se firmó la sentencia y ya tengo una familia que me da mucho amor y que nos aceptó a mí y a mis hermanos”, comienza la carta. “También tengo tías, tíos y primos que son muy buenos. Este año, a pesar de la cuarentena, nosotros la pasamos muy bien porque estuvimos juntos en una casa con jardín donde aprendí a jugar al tenis y a hacer casas con troncos”, asegura.

Antes de terminar la carta, Sebastián escribió sobre lo que fue su año escolar: “Las clases fueron por Zoom, pude ver a mis amigos y a la seño y eso me gustó mucho porque todos son muy buenos. A veces los extraño pero como estoy con mi familia estoy muy feliz”, finalizó.

La historia de los siete Cifuentes comienza en 2018, cuando Matías y Mariana respondieron al llamado de la convocatoria pública de adopción, pensando en un principio que iban a adoptar y ser adoptados como padres por dos chicos y terminaron conformando una familia de siete. “Nunca habíamos imaginado ser papás de cinco y menos adoptar a cinco, pero estamos muy contentos. Si bien al principio fue difícil la convivencia y empezar a conocernos, en este año y 8 meses parece que hubiéramos estado juntos toda la vida. Todo fluye y claro, pasan cosas como en todas las familias”, indicó Mariana.

La pareja que vivió durante 18 años sin hijos dijo que nunca habían sido tan felices. “En un primer momento, cuando me enteré de que eran cinco, me quedé medio duro. Me tomó por sorpresa porque yo pensaba que iban a ser dos. Me decía ‘no es para nosotros’, indicó Matías. "Al llegar a casa no podíamos parar de pensar que si no aceptábamos a todos los iban a separar. No teníamos el sí seguro, pero sabíamos que no era un no. Por dentro pensábamos que si no lo hacíamos nos íbamos a arrepentir toda la vida y dijimos sí a ciegas”, dijo Mariana.