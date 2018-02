Según indicó el secretario general del gremio Uocra, Juan Garrido, a las 8 partió la movilización desde las oficinas del sindicato hasta los puentes carreteros. Dijo que mantendrán cortado un carril y que evaluarán la metodología a seguir durante el transcurso de la mañana.

"Tenemos en juego más de 90 puestos de trabajo a la espera de que inicie la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti. Todavía no hay fecha de arranque y las familias no pueden seguir esperando. Hace más de dos años que no tenemos obras públicas grandes en la ciudad, no se construye ni una casa, ni está previsto que se hagan", cuestionó Garrido.

Agregó que los obreros la están pasando muy mal y que no descartan medidas a nivel provincial.

"Vamos a quedarnos cortando el puente hasta que seamos convocados", dijo Garrido.