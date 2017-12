Lali Espósito sacó a la luz su imagen más erótica

Sin embargo, lo que se vio en el video no era nada comparado con las tomas que quedaron afuera. “Las escenas prohibidas”, las llamaron algunos, y la cantante pop compartió un fragmento de esas imágenes en sus redes sociales.

“Mi lengua, tu novia”, escribió Lali debajo de la publicación, que cosechó miles de likes y cientos de comentarios halagadores y algunos muy picantes.

“Sos cualquiera pendeja... ahora te fuiste al pasto, falta q salgas en bolas y listo!”, “Fatal, no te vuelvas una Miley Cyrus porfa” o “Esa boca es un waaaaau”, fueron algunos de los variados comentarios que le dejaron los usuarios en Instagram, donde la cantante también subió sensuales fotos de ella posando.

La corta reproducción que posteó la creadora de “Soy” también generó choques entre los usuarios: “Por qué permiten que los niños vean estas cosas y naveguen en internet sin ningún tipo de supervisión”, expresó una seguidora.

Un fuego

El viernes pasado Lali anunció la salida oficial del videoclip, que sorprendió a más de uno por las picantes imágenes.

“¡Ya está online ‘Tu novia’! ¡Es un fuego!”, anunció la cantante en las redes sociales junto al nuevo material lleno de erotismo, donde la morocha se animó a mostrarse muy caliente en corpiño.

“No me enredo con nadie, sólo me suelto en el viento. Y me siento mejor así. La libertad dentro de mí. Tan sólo quiero disfrutar. No me pienso volver a enamorar”, dice una parte de la canción.