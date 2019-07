Todo comenzó cuando Carolina Losada le preguntó a Romano si prefería a Ortega o Tinelli. La respuesta del actor fue lapidaria: “No me gustan los entretenedores, porque mientras un país se debate, en la situación caótica en la que estamos, el canal más importante del oligopolio mediático, pasa un programa pelotudo que se llama Pasapalabra. Que cuando alguien no sabe qué contestar, dice Pasapalabra, como si tuviera cinco años. Me gustaría que hubiera un debate político a esa hora”.