Churrarín precisó que, a pesar de que su finalidad no es exclusivamente atender infracciones de tránsito, 9 de cada 10 personas que se comunican con la Municipalidad a través de la aplicación escrachan a los inescrupulosos que dejan sus autos en entradas de garages, rampas para personas con discapacidad y reservas de carga y descarga.

En una ciudad que tiene un parque automotor de aproximadamente 120 mil rodados, sumados a otras 100 mil personas que diariamente llegan desde localidades vecinas en sus automóviles para trabajar, es lógico que falten lugares para estacionar. Es por eso que el Ejecutivo busca desalentar el uso del vehículo particular a través del mejoramiento del sistema de transporte público y la construcción de nuevas bicisendas, aunque todavía no ha logrado que la ciudadanía adopte estas alternativas.

El funcionario dijo que tienen alrededor de 50 denuncias por día por autos mal estacionados, principalmente en el microcentro neuquino, aunque también se da en zonas residenciales. Explicó que, tras recibir el reclamo, identifican al infractor con la numeración de la patente y lo notifican.

Los automovilistas no respetan los garajes ni las rampas para discapacitados ni los espacios reservados para carga y descarga.

“Nosotros queremos crear conciencia porque no somos un organismo recaudador. Por lo tanto, le advertimos que no puede hacer esa maniobra, le especificamos el monto que podría alcanzar la multa y esperamos que no lo vuelva a hacer. Si reincide, entonces sí lo sancionamos”, comentó.

Cabe destacar que en la zona bancaria está prohibido estacionar, por lo que los inspectores municipales suelen llamar a la grúa para que retire a los vehículos.

Churrarín se mostró muy conforme con los resultados obtenidos desde que se habilitó el whatsapp, ya que, dijo, reciben una cantidad de denuncias que superó sus propias expectativas. “La verdad es que no pensamos que iba a tener tanta repercusión”, sostuvo.

Manifestó que toda aquella persona que quiera denunciar alguna irregularidad o infracción cometida por otro vecino, puede hacerlo al (0299) 154380562, donde lo atenderá un operador exclusivamente dedicado a derivar cada reclamo con el sector municipal correspondiente.

La Muni tendrá su propia aplicación para estos casos

Facundo Churrarín adelantó a este medio que la Dirección de Tránsito está encaminada a tener su propia aplicación para hacer denuncias por infracciones en las calles neuquinas, lo que aseguró que permitirá mejorar las actuaciones de los inspectores e identificar más rápidamente a los infractores.

Este tipo de desarrollos trajo beneficios en otras partes del mundo, a partir de que promueve la creación de una base de datos que facilita el seguimiento de cada caso. En la actualidad, la Dirección de Tránsito se enfrenta a un problema: muchos vecinos retratan las contravenciones que se cometen en la ciudad, pero mandan las fotos horas o incluso días después, lo que dificulta la actuación de los agentes. Con este nuevo desarrollo, eso se solucionaría.

“Estamos viendo la posibilidad de generar una app que le dé al contribuyente la posibilidad de sacar una foto, para aportar la imagen como prueba, y registrar la localización del vehículo denunciado, el horario y el día en el que se cometió la infracción”, explicó. Además, aseguró que trabajarán con las mismas políticas, por lo que no multarán ante la primera transgresión. “Nuestro objetivo es hacer prevención”, advirtió.

La notificación al infractor da un buen resultado

La política de no multar a los conductores en su primera infracción le está dando resultados a la Municipalidad, ya que sólo tuvieron un reincidente hasta el momento. “Era un trabajador de una empresa de servicios petroleros, que se nota que se volvía a su casa en la camioneta del trabajo, que fue informado y volvió a cometer la misma infracción”, dijo Churrarín.

Señaló que cuando la persona que comete la contravención lo hace en un vehículo de la empresa en la que trabaja, se notifica a ambas partes. “A pesar de que tuvimos que notificar un par de veces a esta persona, afortunadamente no volvió a incurrir en la infracción”, agregó Churrarín. Se aplica el mismo mecanismo con taxis, ambulancias y otros vehículos que tienen choferes profesionales o que son usados por el personal de la compañía. “Tratamos de acercarnos a la gente para que colaboren con nosotros”, indicó.

