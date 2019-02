Los que sueñan con otro golpe salvador en La Visera

El sufrido y ajustado 1 a 0 que logró Independiente el 6 de marzo de 2018 con el gol de penal de Manolo Berra fue clave por lo numérico, pero también por el envión anímico que significó para lograr la permanencia para el elenco capitalino.

Todos los jugadores del Rojo coinciden en que el clásico que se viene tiene aristas similares y esperar repetir el triunfazo. Sueñan con otro golpe salvador en La Visera.

“Confiamos en este grupo y ojalá se repita lo del año pasado”, señala a LM Neuquén el volante Martín Ramos, quien asegura tener “lindos recuerdos”. “Se día empezó algo lindo, el grupo se afianzó y salimos adelante cuando nos daban por descendidos”, agrega.

"Tengo lindos recuerdos porque ese día el grupo se afianzó y salimos adelante cuando nos daban por descendidos. Es parecida la situación”.Martín “Indio” Ramos, el volante fue titular en aquel partido y hoy alterna

“Es parecida la situación, hoy quizá un poco peor, pero estamos obligados a ganar como sea”, aclara el Indio, titular en aquel cotejo y hoy uno de los principales recambios.

98 años de vida

Es lo que cumplió en la jornada de ayer independiente de Neuquén. ¿Se autoregalará un triunfo en el clásico?

"Esta es una situación igual o más compleja. Claro, me trae recuerdos. Este me lo pierdo por lesión y me quiero morir”.Leandro Domini, mojarra jugó de entrada en La visera ese día y ahora se lo pierde.

Otro que estuvo en aquella finalísima y continúa en el plantel, aunque ocasionalmente lesionado, es Leandro Domini. “Claro que me trae recuerdos. Esta es una situación igual o más compleja. Me lo pierdo por una lesión y me quiero morir”, se sincera Mojarra, que igual promete “estar haciendo fuerzas por los muchachos”.

Para Cipolletti también marcó un antes y un después el duelo que se evoca. No sólo lo condenó a pelear únicamente por la permanencia, sino que debió sufrir hasta la última fecha para quedarse en el Federal A, mientras que su rival neuquino se salvó incluso antes.

Independiente espera repetir el éxito clave de 2018 en tierras casi siempre adversas. ¿Podrá?.

Carrera, verdugo del Rojo, renovó con Cipo hasta 2021

El defensor cipoleño Matías Carrera renovó su contrato profesional con Cipolletti hasta junio de 2021. La firma se concretó el martes por la tarde, en la jornada de descanso que los futbolistas tuvieron en esta semana previa al compromiso con Independiente de Neuquén en La Visera (rival al que le metió un gol en el 3 a 0 del año pasado).

Carrera (23 años), de irrupción estruendosa bajo la conducción de Henry Homann, luego perdió terreno en la consideración y es actualmente una de las piezas más regulares del equipo.

Desde la dirigencia propusieron una mejora en los números, considerando que en junio quedaría libre el vecino de las 300 viviendas y que su rendimiento va en alza, lo que seguramente no tardará en provocar algún ofrecimiento para hacerse de sus servicios.

Una situación similar a la de Gustavo Del Prete, quien también se aproximaba al fin de su vínculo cuando fue visto y llevado al ascenso de Uruguay de la mano de un grupo empresario.

En los próximos días, la dirigencia espera dejar resuelta resuelta la situación formal con Elvis Hernández, el marcador central de Neuquén, de 19 años, que se afianzó como titular bajo la conducción de Gustavo Coronel.

Domingo a las 18

El partido del domingo ante el Rojo neuquino se pondrá en marcha a las 18 con el arbitraje del marplatense Darío Rojas.

En el equipo local no están disponibles Daniel Opazo y Gabriel Chironi por expulsión, además de Jonathan Morales, que se encuentra desgarrado. La situación de Hernández, tras el golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento, se resuelve en estas horas por parte de los médicos.