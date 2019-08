Lula dijo que quiere salir de la cárcel 100% inocente

El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, afirmó ayer en una entrevista televisiva que sólo quiere salir de la cárcel con un “100% de inocencia” y por eso no pedirá a la Justicia una reducción progresiva de su condena. “Desde aquí adentro voy a probar que ellos (el ex juez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, y el fiscal jefe de la operación ‘Lava Jato’, Deltan Dallagnol) son bandidos y yo no. Es eso lo que quiero probar”, dijo Lula, quien cumple una pena de ocho años y diez meses por corrupción y lavado de dinero en la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná y donde se concentran las investigaciones de la operación anticorrupción ‘Lava Jato’.