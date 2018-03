Maju Lozano se enojó y levantó un móvil con Malena Pichot

Es que mientras hablaba con los panelistas del ciclo, ella hacía bromas con sus compañeros de Futurock: desde tirarse almohadones o que una persona pase por detrás de ella en calzoncillos.

“No quiero censurar. Pido mil disculpas. La falta de respeto a mí me sobrepasa. Está haciendo un móvil y pasa un pibe con el ‘pito’ parado, se tiran almohadones. A mí me genera incomodidad”, relató Maju, molesta por lo que había pasado.

Además, agregó: “Esto no lo permito en mi programa, con todo el amor del mundo. Si siento que alguien le está faltando el respeto a la gente con la que yo trabajo, no es mi modo. Siento que es una falta de respeto porque estamos todos trabajando”.

Inmediatamente, Pichot le respondió a la anfitriona a través de Twitter. “Para que me invitan si saben como me pongo”, lanzó la comediante, para luego pedir disculpas: “Te quiero @soymajulozano jamás pensé que te ibas a enojar. Jodían mis compañeros que voy a hacer”.

