Marillán culpó a la directora por la mugre en una escuela

En declaraciones a LU5, Marillán dijo que "lo que tiene que hacer la directora de la escuela es informar sobre las licencias de los auxiliares para que se active el mecanismo para reemplazarlo".

El gremialista admitió que hay once porteros para una escuela que tiene siete aulas, pero también aseguró que "es una cuestión del convenio, que está cerrado de esa manera".

"Nosotros nos encontramos con personas que están de licencia hasta cuatro años por distintas circunstancias y los directores no lo informan. Lo que tiene que hacer la directora en este caso es informar esa novedad de esa persona que está en licencia para que se active el mecanismo", agregó.

"Acá no hay que trasladarle el problema ni a los docentes ni a los padres ni a nadie. Es una situación de desidia en donde no se utiliza el sentido común porque no es que el director no sabe qué hacer. Acá todo está determinado por una ley", afirmó Marillán.

Con respecto a la decisión de los otros porteros de no realizar el trabajo de aquel que se tomó licencia para mantener limpia toda la escuela, dijo que "cada auxiliar tiene su sector determinado y en muchas escuelas pasa lo mismo".

"Una vez que se activa el mecanismo del convenio por una licencia de este tipo, se hace un seguimiento de la situación de esa persona y una junta médica determina qué se hace", detalló Marillán, que aclaró que el mismo comité "decide posteriormente qué otro trabajador puede realizar esa tarea".