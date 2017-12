"Más que un campeonato me llevo amistades"

“Dos días antes de la carrera cerré el taller a las 18 y me quedé hasta la medianoche preparando el auto”, contó el vigente campeón y al mismo tiempo recordó: “Eso fue lo que marcó mi alejamiento de la competencia, porque en los años en los que competí fui campeón”.

Futuro incierto

Para el cipoleño, los títulos venían no solo con un trofeo, también con un gran desgaste. Es por eso que no sabe aún si competirá el año que viene en la categoría.

Pero donde los presupuestos son acotados, la pasión y la solidaridad de los pilotos quizás suplen esas carencias. Así lo refiere García en un particular episodio que vivió el fin de semana pasado, cuando se coronó en la última fecha siendo local. “Tuve un problema con mi auto, y cuando me bajé a tratar de arreglarlo, se acercó una persona a ayudarme”, expresó el campeón y agregó: “Era un piloto que competía conmigo por el campeonato pero había tenido un problema en su auto y ese día me ayudó sin especular”. Una anécdota que seguramente guardará con el título porque, como él lo resume, “del rally no me llevo un campeonato, me llevo amistades”.

Festejos en el taller

Durante la última carrera, García debió abandonar. Sufrió un desperfecto en su auto que logró subsanar pero minutos después de lo que permite el reglamento. Por esto quedó fuera de los últimos tramos de la competencia. Y si bien tenía chances de ser campeón, decidió empezar a llevar su equipo a su taller, por lo que fue allí que luego de “gastar tres lapiceras” haciendo cálculos, supo que era campeón por una diferencia de solo un punto.

Por último, García dio su opinión para mejorar el rally. “Necesita mas difusión porque es importante la presencia del público cuando corremos”, señaló.

