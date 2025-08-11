Tentada por los precios, una joven recurrió a la tienda online para renovar su guardarropas. Sin embargo, terminó con secuelas en el cuerpo.

Quemaduras y alergia: compró ropa muy barata en Shein y teme por las consecuencias en su piel

En medio del furor por Shein , la tienda online para comprar ropa a muy bajo precio, la mala experiencia de una joven británica generó alerta y preocupación . Soraya Young sufrió serias quemaduras en su cuerpo tras usar una prenda adquirida por esa tienda.

Todo comenzó cuando la joven de 25 años decidió renovar su guardarropas de verano para sus vacaciones en Turquía. Tentada por el diseño y el valor, compró un pack de tres tops por 5 libras (unos 7.000 pesos argentinos).

Una vez llegada a destino, Soraya eligió una de sus nuevas adquisiciones para realizar una excursión por la ciudad de Marmaris. Así, optó por unos de los tops y se lo colocó por encima de la bikini para sentirse más “cómoda”. Pero desde ese momento, su viaje comenzó a convertirse en una pesadilla.

shein1 Soraya Young mostró las consecuencias en su piel.

“Tenés una quemadura rara”

El cuerpo de Soraya rápidamente empezó a dar señales. El primero en notarlas fue su novio, George Harris, quien la alertó por la aparición de marcas, especialmente en su espalda. “Tenés una quemadura rara”, le dijo.

En un principio, ambos creyeron que se trataban de signos relacionados a la exposición al sol. Sin embargo, la quemadura tenía la misma forma de la prenda comprada en Shein. Y con el correr de las horas y los días, comenzó a ampollarse y a supurar líquido.

El dolor y el ardor se volvieron tan insoportables que incluso le dificultaba dormir. “Si movía el brazo me hacía doler todo. Hasta ponerme la bikini era imposible”, relató la propia joven, quien se desempeña como empleada pública en Inglaterra.

Consulta médica y bronca

shein2 Así quedó la espalda de la joven tras usar una prenda comprada en Shein.

Con claros signos de enrojecimiento en su piel, Soraya debió interrumpir sus vacaciones para consultar a un médico. De acuerdo al diagnóstico, pudo tratarse de una quemadura química o una grave reacción alérgica, por lo que le recetaron antibióticos y cremas.

Ahora, la joven teme quedar con cicatrices permanentes. “Lo peor es la forma que tiene. Parece que estoy usando una remera para siempre. Me da miedo que me quede una cicatriz para toda la vida”, lamentó.

Más allá de relatar su mala experiencia, también buscó alertar a otros usuarios sobre estas compras tentadoras pero que pueden tener consecuencias impensadas. “Mucha gente compra ahí para los chicos, y la piel de los nenes es mucho más sensible. No quiero imaginar si esto le pasaba a un nene”, sostuvo.

La respuesta de Shein

La tienda de ropa se hizo eco de la denuncia de la joven y aseguraron que es la primera vez que tienen reportes de algo así. “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos y trabajamos con laboratorios internacionales para cumplir con los estándares”, afirmaron.

Por seguridad y hasta no establecer bien qué sucedió, la tienda retiró de la venta el pack de tops que Soraya había comprado. Como se suele decir, a veces lo barato sale caro.

SHEIN- Liquidacion de temporada (14) Shein es una de las plataformas más usadas para importar ropa. Omar Novoa

Qué es Shein y el furor en Argentina

Shein es una plataforma china creada en 2015 por Chris Xu, un empresario de ese país que comenzó vendiendo vestidos de novia. Se la describe como de ultra fast fashion por su capacidad de lanzar hasta 10.000 nuevos modelos por día.

En Argentina, las facilidades que dispuso el Gobierno nacional para importar vía courier y las diferencias de precios con los productos locales dispararon las compras online tanto a través de esta plataformas y otras similares, como por ejemplo Temu.

De acuerdo a datos de julio, el 67% de las prendas que se usan en el país son importadas. Esto generó alerta en el sector textil nacional, que se ve afectada en sus ventas ante la imposibilidad de competir contra precios muy accesibles.