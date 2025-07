El truco para pagar menos en Shein y ahorrar hasta un 30% en las compras

La tendencia a comprar en plataformas online como Shein es cada vez mayor. Los usuarios se acercan a una amplia variedad de artículos a precios accesibles y tratan de pagar con medios que no generen cargas adicionales. Si bien la normativa vigente a nivel nacional aplica un plus del 30%, que recae sobre este tipo de sitios, existe un truco para no pagar ese porcentaje extra.