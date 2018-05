¿Cómo ves este momento de la televisión?

Lo veo muy difícil, porque la crisis llega a todos lados. Y por supuesto que a la televisión también. Yo no dejo de vivir con muchísima alegría que me esté pasando esto en un momento de pocas cosas para festejar. Pero también estar en esto no me nubla la vista de todo lo otro que pasa, en el país y en la televisión.

Juan Minujín decía que muchos colegas están sin trabajo, ¿se siente eso?

Sí, sí, se siente todo en este medio. Cuando hay tanta gente golpeada es difícil ponerse a hablar uno de cuán golpeado está, sabiendo que tenemos una situación de privilegio. Pero hay muchos y muy buenos actores que también están sin trabajo.

¿Llegás descansada después de un tiempo fuera de la tele?

Sí, desde La Leona que no hacía televisión así que 100 días... vino con muchísima alegría y también sobre todo con muchas emociones, porque me encuentro con Carla (Peterson) que no nos veíamos desde Montaña rusa, así que imaginate. Y también con Luciano Castro y con Pablito Rago y con Juan Gil Navarro...

¿Cómo fue el reencuentro con Carla?

Tenemos toda una vida pasada en el medio. Estamos más maduras pero hermosísimas las dos (se ríe). Se produce algo muy empático entre nosotras. Nos divertimos, nos llevamos muy bien, tenemos un humor que va por lugares similares... Las dos, ya con hijos y familia, puf, pasó toda una vida. Y está bueno también encontrarse en esta etapa.

P26-F01-nancy-duplaa1.jpg

Tenés un personaje que en algún sentido es bastante “Nancy”, ¿lo vivís así?

A mí me gustan los personajes populares si es que a eso te referís, hay algo de eso que me divierte y me gusta mucho hacer. Pero sobre todo lo que me gusta es la parte de la mina luchadora, y en esa mina me veo representada.

La historia que le toca a tu personaje, Antonia, es un poco polémica...

Sí, sí, en eso no me parezco, por suerte. Más allá de eso, que es un poco más jodido, creo que todo lo que plantea la novela, no nos olvidemos de que es una novela, tiene como la idea de generar no una polémica pero sí algunas inquietudes. Está centrada en los vínculos de pareja, en la fidelidad/infidelidad, en el paso del tiempo, en el replanteo de lo que uno eligió después de pasado un tiempo. Es muy actual, va a la fibra, va al inconsciente colectivo, va a las preguntas que uno prefiere no hacerse, va a esa cuestión que nos cuesta tanto ver por comodidad, por no salir del estándar, del status quo, que a muchas parejas les pasa.

¿Te generó preguntas propias?

Y... Yo siempre me cuestiono, así que no tuve que esperar hasta tener este papel. Y renuevo, rearmo, renegocio. Es un trabajo llevar una pareja y una familia a lo largo de los años. Y lo que les pasa a los personajes se entiende. Hay momentos medio claves también en los que aparecen las preguntas.

Sebastián Ortega convocó otra vez a Dupláa, quien brilló en Graduados.

Como cuando salió La leona enseguida apareció cierto debate en las redes y muchas agresiones. ¿Cómo te tomás eso?

La verdad es que es muy feo que pase eso y no me gusta. Pero en un punto fui aprendiendo que no se puede estar discutiendo. Y yo soy actriz y trabajo como actriz, más allá de lo que piense y opine. Y no voy a dejar de pensar ni de opinar lo que pienso ni opino. Yo no agredo, no me gusta que me agredan. Sí me gusta discutir ideas.

¿Siguen pagando el precio de eso vos y Pablo (Echarri)?

El costo es alto pero para nosotros siempre es muy satisfactorio poder decir lo que uno por convicción cree. Somos así los dos. Y no puedo decir que eso me haya costado el trabajo. Seguro que hay lugares o personas para las que dejé de ser una actriz “convocable”, pero sigue habiendo un círculo virtuoso en cuanto a la llegada de nuevos proyectos y donde siempre se nos sigue convocando. Acá estoy.

Nancy Dupláa

Se llegó a decir que con la llegada de Mauricio Macri al poder estaban pensando en irse del país, ¿es cierto?

Jamás nosotros dijimos eso. Es algo que, como muchas otras cosas, alguna vez dijo alguien y se instaló como si fuera verdad. Nosotros no sólo no lo dijimos, sino que tampoco lo pensamos. Acá están nuestra vida, nuestra familia, nuestros afectos. No dejaríamos el país.

¿Cómo ves a la Argentina hoy?

Muy mal, veo a mucha gente pasándola muy mal. Me da muchísima tristeza.