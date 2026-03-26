Operativo 2x1: la policía interceptó dos vehículos sospechosos

Los efectivos realizaban el secuestro de un vehículo mientras el otro pasó casualmente por en frente del operativo

La Policía realizó un operativo de secuestro este jueves sobre la calle Elordi pasando Bouquet Roldán , en la zona centro oeste de Neuquén capital. Se organizó rápidamente, luego de que personal que patrullaba el área detectara un auto sin patente cuyas características coincidían con las de un vehículo con pedido de secuestro.

Sin embargo, según fuentes de la investigación, la intervención de los efectivos se volvió un genuino dos por uno : otro vehículo (no relacionado con el primero) que llevaba municiones dentro, tenía pedido de captura y su conductor antecedentes penales pasó frente a ellos.

Según informaron desde la Policía, fue personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste que logró recuperar el Renault Kardian con pedido de secuestro vigente durante un patrullaje preventivo realizado en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12:20, en calle Elordi al 875, cuando efectivos policiales observaron un rodado sin chapa patente que coincidía con las características de un vehículo vinculado a distintos hechos delictivos investigados por esa unidad.

secuestro policía elordi y bouquet roldán (1)

Identificaron el vehículo revisando el número en los cristales

Tras verificar el número de identificación grabado en los cristales, los uniformados constataron que se trataba de un vehículo el cual registraba un pedido de secuestro activo requerido por la Comisaría Primera desde 2024.

De inmediato, se mantuvo comunicación con el Departamento Sustracción de Automotores, desde donde confirmaron la vigencia del requerimiento. Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, se procedió al secuestro del vehículo, quedando a resguardo para las diligencias judiciales correspondientes, incluida una requisa posterior.

Operativo en Calle Elordi y Bouquet Roldan (4) Maria Isabel Sanchez

Cómo interceptaron a los conductores

Según informaron fuentes de la investigación, los dos conductores salían de un local sobre la calle Bouquet Roldán y los efectivos los esperaron a la vuelta (en el lugar del operativo) y los demoraron mientras secuestraban el vehículo.

Testigos afirmaron que ambos tenían puestas remeras de la UOCRA.

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El segundo secuestro

Mientras transcurría el operativo anterior, otro vehículo pasó por la calle Elordi mientras los efectivos trabajaban. Al disminuir la velocidad, pudieron observar que dentro del Volkswagen Fox blanco habían municiones de arma de fuego.

Al detener la marcha del auto, tomaron los datos del conductor y pudieron determinar que tenía antecedentes penales. Además, el vehículo también tenía pedido de secuestro activo.

El hombre quedó demorado y se ordenó una requisa en el vehículo secuestrado. Según informaron fuentes de la investigación, el Fox se había utilizado para "cometer varios hechos".

Operativo en Calle Elordi y Bouquet Roldan (2) Maria Isabel Sanchez

Disparó contra un auto y secuestró a una joven en la Ruta 22: le dictaron prisión domiciliaria

Se le formularon cargos a un hombre por haber disparado durante la mañana del 21 de febrero pasado contra un vehículo que circulaba por la Ruta 22 en Plottier y, posteriormente, haber privado de la libertad a una joven bajo amenazas. Fue una audiencia en Ciudad Judicial donde la fiscal del caso Valeria Panozzo hizo los planteos correspondientes.

La medida fue dispuesta este lunes durante una audiencia en la que el juez de Garantías hizo lugar a lo expuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal y dictó la detención domiciliaria del imputado, M.E.T. por el plazo de un mes.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre las 7:50 y las 10, en la intersección de la Ruta 22 y calle Trocomán, en el ingreso al barrio La Herradura.

De acuerdo con la teoría del caso, el acusado conducía un Ford Focus y, tras un altercado de tránsito, efectuó al menos cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra un Volkswagen Gol que circulaba en el mismo carril. Uno de los proyectiles impactó en la ventanilla trasera del lado del acompañante y atravesó el habitáculo a la altura de la cabeza del conductor, sin que se registraran personas lesionadas.

Panozzo relató que luego de los disparos, el imputado se dio a la fuga y continuó circulando con varias jóvenes en el vehículo. Más tarde, tras dejar a algunas de ellas, retuvo a una de ellas contra su voluntad, impidiéndole descender del auto, quitándole el celular y exhibiéndole el arma de fuego para intimidarla.