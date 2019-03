Nemesia, la abuela de 106 años que viajó por primera vez en avión

El sueño de volar de la señora mayor se hizo realidad gracias a la iniciativa de uno de sus hijos, Nemesio, quien junto con su hermana, Solana, le compraron el primer boleto para que Nemesia pueda abordar un avión y así no tener que trasladarse durante 15 horas en el viaje terrestre. “Fue una hermosa experiencia, viajé como sentada en un sillón, no me voy a olvidar nunca de esto”, comentó la jubilada.