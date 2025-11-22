Alerta por calor en Neuquén: qué dice el pronóstico para este sábado, domingo y lunes

El finde largo estará marcado por temperaturas extremas que llegarán a los 36°C. Se recomienda extremar los cuidados ante la intensa exposición solar.

La ciudad de Neuquén se prepara para un fin de semana largo de condiciones climáticas extremas, donde el calor intenso será el protagonista absoluto.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas superarán la marca de los 35°C, activando una alerta tácita por la ola de calor que impactará la Confluencia.

El ascenso térmico comenzará este sábado , y se intensificará progresivamente hasta alcanzar su pico máximo el domingo.

Sábado 22, el inicio del calor

La jornada de esta jornada será la de menor temperatura del fin de semana largo en Neuquén, actuando como antesala al calor extremo que se avecina.

Mañana: El cielo estará ligeramente nublado y la temperatura se ubicará en 20°C . El viento será suave, entre 13 y 22 km/h , soplando desde el Sur (S) .

Tarde: El calor subirá fuertemente, alcanzando los 32°C . El cielo estará parcialmente nublado . La velocidad del viento se mantendrá suave ( 13-22 km/h ), con dirección predominante del Noreste (NE) .

Noche: La temperatura descenderá a 25°C. El cielo estará algo nublado y el viento seguirá siendo leve (13-22 km/h), también del Noreste (NE).

Domingo 23, el pico de la ola de calor

Este domingo 23 de noviembre será el día más caluroso y exigente del fin de semana largo. La máxima alcanzará los 36°C, un registro que pone al sistema de salud y a la población en máxima alerta.

Madrugada: La temperatura se mantendrá alta, en 20°C , con cielo algo nublado . El viento será un poco más fuerte ( 23-31 km/h ), proveniente del Norte (N) , con posibles ráfagas de 42 a 50 km/h .

Mañana: La temperatura subirá a 23°C bajo un cielo ligeramente nublado . El viento se mantendrá entre 23 y 31 km/h , desde el Norte (N) .

Tarde: La máxima de 36°C se sentirá con un cielo algo nublado . El viento será de 23 a 31 km/h , con dirección Noroeste (NO) . La exposición directa al sol debe ser evitada en este período.

Noche: La temperatura descenderá a 27°C, con cielo parcialmente nublado. El viento será más leve (13-22 km/h) desde el Suroeste (SO).

Lunes 24, el feriado se vive con 35°C

El feriado del lunes 24 de noviembre mantendrá la tendencia de calor extremo, aunque con un leve descenso respecto al domingo, ya que la máxima alcanzará los 35°C.