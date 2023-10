Alumnos primarios se prueban en las Olimpiadas de Matemáticas

Elisa Paradelo, coordinadora, explicó que los niveles representan a los grados quinto, sexto y séptimo y que la selección de los alumnos se realizó luego de tres instancias: la primera se hizo en la escuela, donde participaban los alumnos que querían, se los evaluaba y así pasaban a un nuevo nivel de competencia, que ya era intercolegial. Luego llegaría la instancia zonal (escuelas de distintas ciudades cercanas a Neuquén Capital y luego otra a nivel regional, con representantes de colegios de distintos lugares de la provincia.

Paradelo reconoció que la cifra de estudiantes bajó mucho con respecto a otros años, donde la participación era mucho más grande. Atribuyó este fenómeno al desinterés que tuvo esta competencia por parte de muchos docentes.

“A los maestros no les interesa mucho porque esto no es pago y tienen que dedicar tiempo para trabajar con los chicos”, indicó. Dijo además que todos los seleccionados son estudiantes de escuelas privadas o escuelas públicas de gestión privada donde “hay otra predisposición no sólo de los docentes sino también de los directivos”.

“La docencia se ha convertido en una salida laboral rápida. Esto hace que la tarea sea pesada para muchos maestros”, aseguró Paradelo, a la vez que indicó que tampoco se ve mucha vocación en la enseñanza.

Consideró además que la pandemia y la cuarentena afectaron muchísimo el nivel de enseñanza en todos los niveles y que eso también influyó en el rendimiento de los alumnos. “Cuesta más que antes. En la pospandemia tuvimos las consecuencias porque no pudimos dar todos los contenidos que debíamos dar”, explicó.

Alumnos en Olimpiadas de Matemáticas 2.JPG

La coordinadora aseguró además que la matemática no es más difícil ni más fácil que otras materias y que depende tanto el alumno como el maestro que la enseña. “A muchos chicos les puede gustar, pero los docentes también tienen que intentar de que a los chicos les guste”, opinó.

Lo cierto que es pequeño contingente de Neuquén viajará a Córdoba a competir a fin de mes con estudiantes de escuelas de distintas provincias. Más allá del resultado de la competencia, es para destacar que estos niños y niñas hayan avanzado tanto para lograr un lugar en la difícil olimpiada de matemáticas.

Olimpiadas de Matemáticas: resolución de problemas

El propósito central de la Olimpiada Cordobesa de Matemática es potenciar en todos los estudiantes la capacidad de resolución de problemas, incentivando su razonamiento y la búsqueda de estrategias de solución variadas y novedosas. Se procura que los estudiantes, a través de su participación en la Olimpiada, desarrollen habilidades implicadas en la resolución de problemas y que valoren la riqueza de compartir experiencias con pares. Esta propuesta educativa está destinada a maestros y profesores con sus estudiantes de cuarto a sexto grado de la Educación Primaria y de primero a sexto año de la Educación Secundaria, según los organizadores.