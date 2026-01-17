El héroe de la búsqueda: Marcos Sepúlveda, el joven que encontró a la pequeña Jésica

El experimentado rescatista relató el emocionante encuentro que tuvo con la niña de 3 años, que se había perdido en un remoto puesto de veranada en el paraje Las Lecheras.

En un momento de gran emoción y alivio, Marcos Sepúlveda se convirtió en el héroe de la búsqueda de Jésica, la niña de 3 años que se había perdido en el paraje Las Lecheras, a unos 30 kilómetros de Caviahue . El joven, un rescatista apasionado y experimentado, encontró a la menor sana y salva después de una intensa búsqueda que movilizó a toda la comunidad y diversas fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales.

Sepúlveda, en contacto exclusivo con LM Neuquén , relató que desde que se enteró de la desaparición de la pequeña, tuvo una sensación muy fuerte de que la iba a encontrar. "Me separé del grupo con el que estaba haciendo rastrillaje porque algo me decía que tenía que ir en esa dirección", dijo. Y así fue; después de recorrer unos 400 metros, llamó a la niña por su apodo (“Nana”) y recibió una respuesta que lo llevó directamente a ella.

" Me acerqué, la abracé y la coloqué mi campera porque estaba en remera y descalza, con sus zapatillas en la mano ", recordó Marcos. "Le hice preguntas para ver cómo estaba, la tomé en brazos y empezamos la caminata hacia el resto del grupo para el reencuentro con sus padres" , agregó. La escena fue emocionante y conmovedora, y Sepúlveda se convirtió en el héroe del momento.

Sin embargo, lo que más conmueve de la historia del experimentado rescatista es su capacidad para ponerse en el lugar de los padres de Jésica. "Me pongo en el lugar de esa familia, la desesperación y tristeza que pasaron. Fue muy especial el momento del encuentro, una mezcla de emociones", describió. Como padre de tres hijos, el hombre sabe lo que significa sentir la angustia y la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido. Su sentido de empatía en una compleja situación de angustia y necesidad marcó un alto grado de solidaridad por el prójimo.

image

Por otra parte, Sepúlveda fue rápido en destacar que no podría haberlo hecho solo. "Fue fundamental el trabajo en equipo", remarcó. "La gente que estaba en el lugar, los rescatistas, los policías, bomberos y gendarmes, todos trabajamos juntos para encontrar a la niña". Y agregó: "La capacitación y la coordinación previa fueron clave para que todo saliera bien".

Según sus allegados, Marcos es un joven humilde y apasionado que se dedica a la búsqueda y rescate en la montaña. Su historia es un ejemplo de lo valioso del trabajo en equipo y la dedicación a la comunidad. "No lo podría haber hecho solo", repitió. "Fue un trabajo en equipo y estoy muy agradecido con todos los que participaron", cerró.

Trabajo en equipo

En un emocionante relato, Adrián Sepúlveda, rescatista profesional y propietario de una empresa de aventuras en la montaña, compartió con LM Neuquén su experiencia en la búsqueda de la niña de 3 años, la cual se había perdido en el paraje Las Lecheras, a 30 km de Caviahue. Sepúlveda, quien también es primo del joven que encontró a Jésica, habló sobre la coordinación y el trabajo en equipo que permitió encontrar a la menor con vida.

rescate nena 3 años en caviahue

El experimentado montañista ponderó la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la búsqueda. "La capacitación de los distintos grupos como para hacer un rescate y demás fue esencial y eso se notó mucho", expresó. "Incluso nos encontramos con grupos de bomberos y demás que por ahí no rastrillaban de esa manera. Y viendo que íbamos avanzando con esa forma de rastrillaje en medio del bosque, se fueron acoplando y eso lleva también a que, cuando la gente baja un poquito sus egos, deja de querer correr y empieza a aplicar una labor de una manera más organizada y los resultados terminan siendo exitosos".

El operativo de búsqueda

El comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección Altos del Neuquén con asiento en Chos Malal, habló sobre el operativo de búsqueda de la pequeña, quien se había perdido en la cordillera cerca de las 18 horas del viernes. El funcionario destacó la complejidad del terreno y la importancia del trabajo en equipo para encontrar a la niña con vida y en excelentes condiciones de salud y físicas.

"La niña había quedado al cuidado de su tía (hermana de su mamá) y una hermana de 6 años. En determinado momento, la mujer mayor fue a ver los animales, y la nena mayor se fue al baño. Cuando volvió, Jésica había desaparecido".

Los padres de la niña se dedican a la crianza de animales y pertenecen a la comunidad mapuche Millaín Currical, al momento de producirse esta situación se encontraban en la zona de invernada.

De acuerdo a lo informado por Jara, la búsqueda se complicó debido a la oscuridad y la vegetación densa, pero el equipo de rescate trabajó incansablemente para encontrar a la niña.

Así fue el emocionante rescate de Jésica, la nena de 3 años perdida en la veranada

En este sentido, detalló que la búsqueda se realizó en forma descendente de la montaña, y se calcula que la niña caminó entre 5 y 7 kilómetros antes de ser encontrada. "La niña estaba agazapada y con frío, pero estaba bien", dijo Jara. "Fue un milagro que la encontráramos con vida", admitió. El equipo de rescate utilizó también drones térmicos para ayudar en la búsqueda, y finalmente encontraron a la niña apenas pasada las 4 horas de la madrugada.

El comisario inspector también agradeció la colaboración de la comunidad y las fuerzas de seguridad en su conjunto; como gendarmería, bomberos, policía, manejo del fuego y rescatistas profesionales. Luego comentó que la niña fue trasladada al hospital en un móvil policial, y afortunadamente estaba en buen estado de salud. "La niña estaba descalza cuando la encontraron, pero se le asistió de inmediato", sostuvo Jara. "Fue un final feliz para una búsqueda que parecía imposible", recalcó con orgullo del deber cumplido.

Participación de Gendarmería Nacional

El Sargento Primero Dardo Aquino, a cargo de la Sección Copahue de Gendarmería Nacional, habló sobre la participación de la institución en el operativo de búsqueda de la niña que se había perdido en la cordillera. Al respecto explicó que luego de recibir el aviso de la desaparición de la pequeña, se constituyeron en la comisaría de Caviahue para coordinar y dirigirse al lugar donde fue vista por última vez. "El primer bloque de búsqueda desde la Sección Copahue del Escuadrón 31 Las Lajas arribó al lugar y se abocó a iniciar las primeras coordinaciones desde el punto cero", apuntó.

Añadió que "posteriormente, arribaron refuerzos de otras subunidades de Loncopué, Hualcupén y Las Lajas, con diferentes especialidades como montada, montaña y motorizada", relató. "Todos trabajamos juntos para formar bloques de búsqueda y tratar de encontrar a la niña", completó.

rescate- nena de 3 años- Jésica-3

Aquino agradeció la colaboración de otras entidades que participaron en la búsqueda y rescate, incluyendo la comisaría de Caviahue y otros organismos. "Fue un trabajo en equipo que permitió encontrar a la niña en óptimas condiciones", puntualizó.

La alegría de salvar una vida

Por su parte, la doctora Lourdes Silva, médica que atendió a la niña Jésica después de su rescate, habló sobre su experiencia y la emoción que sintió al ver a la pequeña sana y salva. "Estoy un poco cansada, pero con el corazón explotado de alegría. Es una noticia que te mejora el día, la semana, el año", dijo con satisfacción y orgullo.

La profesional no solo atendió a la niña en el centro de salud de Caviahue, sino que también utilizó su cuatriciclo particular para llegar a la zona de búsqueda. "Es un acto de servicio que te llena de satisfacción. Ver a la niña sana y salva es lo que hace que todo valga la pena", aseguró hoy con emoción.

rescate- nena de 3 años- Jésica-2

Además, destacó que la niña llegó al centro sanitario de Caviahue en buen estado de salud, a pesar de la travesía que había desarrollado. "Fue un final feliz para una situación que podría haber sido muy grave", subrayó. "Me siento afortunada de haber sido parte de este operativo y de haber podido ayudar a esta familia criancera", añadió.

La doctora Lourdes, al igual que las otras instituciones participantes, expresó su orgullo por la labor que realizaron los equipos de rescate y búsqueda. "Fue un trabajo en equipo que requirió mucha dedicación y esfuerzo, pero con una final notable e inolvidable", resaltó. Seguidamente, señaló que "me siento orgullosa de ser parte de esta comunidad y de poder contribuir a su bienestar".