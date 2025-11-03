El Bajo neuquino tiene nuevo favorito: abrió Mayorista Buenos Aires con promociones imperdibles

El local se encuentra a metros de la Avenida Olascoaga. De esta manera, la marca refuerza su presencia en la región.

Este sábado, Mayorista Buenos Aires abrió las puertas de su nuevo local en el Bajo neuquino. Con nueve años de trayectoria en el rubro, la empresa consolida su presencia en la ciudad y se posiciona como una de las opciones con mejores precios de la región.

La nueva sucursal está ubicada en Bartolomé Mitre 15, donde desde las 15:30 comenzaron a acercarse los primeros clientes, ansiosos por formar parte de la inauguración. La apertura oficial tuvo lugar a las 16:30, cuando se levantaron las persianas y el público finalmente pudo ingresar para elegir sus prendas favoritas, participar de sorteos y brindar con algo fresco para combatir el calor.

“Ya inauguramos una sucursal en el Oeste y también había mucha gente haciendo fila, así que nos esperábamos algo así”, comentó Miguel Ángel Caro, representante del local, en diálogo con LM Neuquén .

Inauguracion - tienda mayorista -Buenos Aires (10)

La apertura del nuevo local permitió la incorporación de seis nuevos puestos de trabajo, lo que eleva a 16 la cantidad total de chicas que forman parte del equipo. En este sentido, Miguel remarcó la importancia del buen clima laboral: “Gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo muy bueno, óptimo. Intentamos que el ambiente sea lindo, para que vengan con ganas de trabajar y se sientan cómodas, tanto ellas como nosotros”.

Venta mayorista y minorista

Si bien la firma se caracteriza por las ventas mayoristas, que se realizan a partir de dos prendas, también ofrece la posibilidad de comprar de forma individual. Para acceder al precio mayorista, además del mínimo de unidades, el pago debe realizarse en efectivo.

Quienes prefieran abonar con otros medios también tienen la posibilidad de hacerlo, pero no se aplica el descuento. “Podés llevar a precio minorista con Mercado Pago o débito”, aclararon desde el local.

Inauguracion - tienda mayorista -Buenos Aires (6)

“Por el caudal de gente que manejamos se nos hace imposible tener probadores porque tardaría mucho”, explicó Caro, destacando que esta modalidad les permite mantener una atención más ágil y ordenada.

Aun así, para brindar comodidad a los clientes, a diferencia de otros mayoristas que no ofrecen la posibilidad de realizar cambios, en Mayorista Buenos Aires si está permitido. “Mantenemos la modalidad sin probar, pero damos el beneficio de cinco días para el cambio”, remarcaron. De esta manera, buscan garantizar que cada persona pueda encontrar la prenda que mejor se adapte a su gusto y necesidad.

Buena calidad al mejor precio

Uno de los principales atractivos de la tarde fueron los precios que, fieles al estilo de Mayorista Buenos Aires, se mantienen entre los más competitivos del rubro. Las ofertas atraen tanto a nuevos compradores como a clientes habituales que no dudan en elegirlos para hacer sus compras.

Algunos de los precios que se pueden encontrar son:

Tops a partir de los $6800

a partir de los $6800 Remeras $9.800 (mayorista) - $10.800 (minorista)

$9.800 (mayorista) - $10.800 (minorista) Remerones $10.900 (mayorista) - $12.900 (minorista)

$10.900 (mayorista) - $12.900 (minorista) Remeras deportivas $9.800 (mayorista) - $11800 (minorista)

$9.800 (mayorista) - $11800 (minorista) Musculosas 1 x $7.800 o en promo 2 x $12.500

1 x $7.800 o en promo 2 x $12.500 Remeras puperas o 1 x $7.800 o en promo 4 x $20.000

o 1 x $7.800 o en promo 4 x $20.000 Camisas $18.000 (mayorista) - $20.000 (minorista)

$18.000 (mayorista) - $20.000 (minorista) Vestidos casuales $20.000 (mayorista) - $22.000 (minorita)

$20.000 (mayorista) - $22.000 (minorita) Vestidos de fiesta cortos $23.000 (mayorista) - $25.000 (minorista)

$23.000 (mayorista) - $25.000 (minorista) Vestidos de fiesta largos $38.000 (mayorista) - $40.000 (minorista)

$38.000 (mayorista) - $40.000 (minorista) Camperas de jean $26.000 (mayorista) - $28.000 (minorista)

$26.000 (mayorista) - $28.000 (minorista) Blazer $18.000 (mayorista) - $20.000 (minorista)

$18.000 (mayorista) - $20.000 (minorista) Conjuntos de ropa interior $11.900(mayorista) - $13.900 (minorista)

$11.900(mayorista) - $13.900 (minorista) Pantalones sastreros $23.000 (mayorista) - $25.000 (minorista)

$23.000 (mayorista) - $25.000 (minorista) Shorts $14.900 (mayorista) - $16.900 (minorista)

Las mejores fotos de la inauguración

