Este lunes comenzó el Botón Descuento Neuquino: cómo hacer para pagar sólo la mitad de los retributivos

Hay descuentos de entre 30% y 100% para las tasas de 2026. El paso a paso para pagar menos por la recolección de residuos, barrido y otros servicios de Neuquén capital.

Desde este lunes y hasta el 15 de diciembre, los habitantes de Neuquén capital podrán acceder a d escuentos de entre el 30% y el 100% para el pago de impuestos retributivos de la Municipalidad. A través de un simple trámite online, el programa Botón Descuento Neuquino permite pagar menos por los servicios de recolección de residuos, barrido, limpieza y el resto de los servicios que el gobierno local brinda a los vecinos.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, dio detalles sobre el programa, que está vigente desde este lunes 3 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. "Hay que entrar a la página web del Municipio, dentro de Muni Exprés, muy fácil, aparecen tus inmuebles y ahí elegís el descuento", señaló.

Al ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad, los vecinos podrán acceder a distintos tipos de descuentos. "Si sos familia neuquina, hay 50% de descuento, si sos comercio neuquino, del 40%, y la empresa neuquina tiene el 30%", dijo Schapoliansky y agregó: "Si sos jubilado, pensionado o persona con discapacidad, 100% de descuento para los retributivos del 2026".

El secretario destacó que Neuquén es la única ciudad del país que ofrece descuentos de esta magnitud en los pagos retributivos, es decir, los correspondientes a la recolección de residuos y el barrido de calles, entre otros conceptos. “El nuevo sistema de recolección es el más moderno del país: pasa seis veces por semana, incluso los feriados. Y gracias al Botón Descuento Neuquino, todos los vecinos podrán pagar hasta un 50 por ciento menos”, subrayó.

El funcionario señaló que el programa tiene como finalidad acompañar el esfuerzo de las familias neuquinas y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Indicó que la propuesta busca brindar un alivio concreto a la economía local, facilitando la adhesión a través de una herramienta digital simple y accesible.

Paso a paso, cómo acceder al descuento

Ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén

Acceder al apartado Muni Exprés con usuario y clave

Tocar el Botón Descuento Neuquino

Elegir el inmueble por el que hacen el pago

Elegir el tipo de descuento según los requisitos que cumple cada vecino

Dudas sobre el acceso a los descuentos

Según explicó el funcionario, los vecinos de Neuquén que alquilan una casa o departamento y pagan los retributivos también podrán acceder a los descuentos. Sin embargo, deben solicitar que el propietario de la vivienda haga el trámite en la Municipalidad para luego trasladar el descuento a los inquilinos.

"Siempre tiene que pedir el descuento el titular. Si es una ONG, lo pide el presidente del club, y no paga retributivos. Las organizaciones tienen 100% de descuento", afirmó. También recordó que “si una persona tiene más de un inmueble, el descuento se aplica sobre todos los que estén a su nombre”.

Con respecto a los jubilados, recordó que el descuento del 100% aplica a los que cobran hasta tres jubilaciones mínimas, y que se extenderá de manera automática para aquellos que ya obtuvieron este 2025 el beneficio por ser jubilados.

"La mayoría de los jubilados que ya vienen con el beneficio, ya están cargados con el beneficio para el año próximo. El jubilado nuevo, apenas se jubila puede entrar", dijo y agregó que, si bien el sistema de Muni Exprés en intuitivo, se puede buscar ayuda a través del 147, con Capi que el chatbot municipal o al acudir a una dependencia municipal.

“Todos van a tener el Descuento Neuquino de hasta el 50 por ciento en la medida en que presionen el botón, que es muy fácil de usar, y tienen tiempo hasta el 15 de diciembre. Los vecinos de la ciudad, los comercios, las empresas, absolutamente todos tienen que ingresar y hacer clic en el Botón Descuento Neuquino”, finalizó.

Schpoliansky remarcó que “no hay aumentos extraordinarios ni adicionales, solo se mantiene el ajuste por inflación que viene aplicándose los dos últimos años, con actualización trimestral por IPC”. Explicó que el mecanismo “se aprobó por ordenanza tarifaria del Concejo Deliberante y continúa de la misma forma”.

Respecto de la adhesión, aclaró que “si alguien no se inscribe antes del 15 de diciembre podrá hacerlo después, pero el beneficio se aplicará en el trimestre siguiente”. Agregó que “si una persona se anota en enero, comenzará a recibir el descuento a partir del 1 de abril”.

Schpoliansky indicó que el sistema fue diseñado para simplificar el proceso y facilitar la inscripción: “Ingresando con usuario y clave van a ver un botón de color verde que dice Descuento Neuquino. Al hacer clic, el sistema automáticamente muestra las propiedades asociadas, tanto si sos propietario como si sos inquilino”.

Añadió que “el sistema te devuelve un cartel que dice: ‘Usted es familia neuquina, tiene el 50 por ciento de descuento en retributivos a partir de enero próximo, que es la nueva tarifaria’”.