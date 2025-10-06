Graves amenazas en un colectivo de Neuquén: "Los voy a matar a todos"

El hecho ocurrió este lunes a la mañana y fue denunciado por una vecina. La tensa situación ocurrió en un colectivo del ramal 27.

Una situación de mucha tensión se vivió este lunes a primera mañana arriba de un colectivo del ramal 27 en Neuquén capital. Un hombre subió a la unidad y amenazó a viva voz a los pasajeros, afirmando que los iba a "matar a todos".

Ocurrió a las 7:10 de la mañana, en hora pico del recorrido del colectivo. El hombre habría exclamado la amenaza a los pasajeros del vehículo, que se encontraba lleno. Según trascendió, había varios niños y adolescentes a bordo.

Una vecina de Neuquén, cuyos hijos eran pasajeros del 27 al momento del incidente, afirmó en diálogo con Radio 7 que "obviamente es un hombre que tiene problemas mentales". Al parecer, se trataría de un hombre conocido en la zona.

SFP Neuquen ciudad movimiento colectivo (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Sube diciendo esto, que los iba a matar a todos, así que mis nenes se acercan hacia el colectivero. Y bueno, se quedaron ahí, esta persona se fue para atrás. Muy asustados, obviamente por la situación", contó la mujer, que prefirió permanecer anónima.

La vecina manifestó su preocupación respecto a la seguridad de los niños y adolescentes que utilizan el transporte público a la mañana. "Sabemos que viajan muchos chicos a la mañana, adolescentes y menores. La verdad que uno se siente desprotegido como ciudadano y creo que los colectiveros también, porque esta violencia este se vive a diario", afirmó.

"Yo creo que es algo que lo tienen que saber las autoridades, esto lo tienen que plantear. No solo esta situación que hoy atravesaron mis hijos en el colectivo, sino que, como digo, lo vemos a diario en el centro todo el tiempo", expresó la mujer.

"No los puedo mandar en colectivo ahora. Vuelvo a repetir, uno se siente desprotegido", dijo preocupada. Agregó que "por ahí una persona adulta quizás sabe como evadir esa situación, pero una persona sube así y vos no sabés con qué intención sube, si te puede golpear, no sabés si está armado, si tiene un arma blanca. Entonces son 10.000 preguntas que uno se hace".

ON - Colectivos urbanos (12).jpg Neuquén recibió varios millones en subsidios para los colectivos. Omar Novoa

Cómo terminó la tensa situación en el colectivo

Sobre cómo concluyó la tensa situación en la unidad del ramal 27, la mujer contó que fue un gran susto el que experimentó cuando sus hijos le contaron. "Ellos me decían '¿Dónde me bajo, mamá? ¿Dónde me bajo? Porque si baja es donde yo bajo' y yo les dije 'hablá con el colectivero a ver si te puede dejar antes o si te puede dejar después'", relató. Finalmente, los chicos bajaron y el hombre siguió el recorrido.

"Ojalá que las autoridades puedan escuchar esto y puedan ver porque esta situación también creo hay que ser una voz para estos trabajadores que son colectiveros, que también necesitan seguridad", dijo la mujer. Agregó, también, que los colectiveros sufren a diario insultos y violencia. "Lo hemos visto, no es que somos ajenos a esto", dijo.

Por último, la vecina se preguntó respecto a este tipo de situaciones en el transporte público: "¿qué es lo que tenemos que esperar para que se pueda actuar?, ¿hasta cuándo?".