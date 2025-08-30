La tormenta de Santa Rosa ya se siente en Neuquén: hasta cuándo será la intensa lluvia
El sábado en Neuquén presentará lluvias sostenidas durante el día. Enterate cómo va a estar el clima el resto de la semana.
La tormenta de Santa Rosa se empezó a sentir durante la mañana del sábado en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un aviso a corto plazo vigente por al menos tres horas a las 7 de la mañana por intensas lluvias.
Este aviso abarca desde Plottier hasta Villa Regina y desde Neuquén hasta Aguada San Roque, pasando por Añelo y San Patricio del Chañar.
Las lluvias también azotan al resto de la provincia pero no con tanta intensidad como a los departamentos Confluencia, Añelo y Pehuenches. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las temperaturas en Neuquén Capital este sábado llegarán a una máxima de 12°C y, en horas de la noche, descenderán a una mínima de -1°C.
El cielo permanecerá cubierto con altas probabilidades de precipitaciones. Durante el día, el viento será intenso con ráfagas de hasta 70 km/h. Sobre la noche, y con el descenso de temperaturas, también amainarán las precipitaciones y el viento.
Cómo estará el clima en Neuquén durante la semana
Según la AIC, el domingo se espera clima más estable, solo con probabilidad de precipitaciones durante la mañana y cielo cubierto durante toda la jornada. Las temperaturas permanecerán casi idénticas al sábado. El viento estará calmo, con ráfagas de tan solo 20 km/h.
El lunes las temperaturas ascenderán notablemente. También así lo hará la intensidad del viento, que registrará velocidades de 43 km/h con ráfagas de hasta 63 km/h. Se esperan máximas de 19°C y mínimas de 2°C hacia la noche. En esas horas el viento amainará levemente. El cielo estará mayormente despejado toda la jornada.
El martes permanecerá parcialmente despejado, con temperaturas templadas y vientos de moderados a intensos, similares a los de la jornada anterior. Las máximas irán desde 16°C hasta mínimas de -2°C.
El miércoles se espera una jornada con cielo mayormente despejado con vientos moderados de hasta 38 km/h. Las temperaturas descenderán levemente con respecto al martes, llegando a 12°C de máxima y descendiendo a -3°C de mínima.
El jueves las condiciones permanecerán prácticamente idénticas al miércoles, excepto por el viento, que será muy leve, registrando ráfagas máximas de hasta 16 km/h.
Para el viernes, el SMN prevé un cielo mayormente despejado con temperaturas máximas de 13°C y mínimas de 6°C. El viento será leve, con velocidades de hasta 22 km/h.
Ningún momento de la semana hábil presentará probabilidad de precipitaciones, según el mismo organismo nacional. Tampoco se esperan alertas meteorológicos para el domingo y el lunes.
Recomendaciones del SMN por fuertes lluvias
1- Evitá actividades al aire libre.
2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
3- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
4- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
La franja central del país, sobre todo las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa, serán las más afectadas por los fenómenos climáticos extremos. Las tres presentan un alerta naranja por lluvias y tormentas para este sábado. El domingo el alerta se extiende a Santa Fe, La Pampa y provincia de Buenos Aires, que también prevén fuertes tormentas.
