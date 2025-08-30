La tormenta de Santa Rosa ya se siente en Neuquén: hasta cuándo será la intensa lluvia

El sábado en Neuquén presentará lluvias sostenidas durante el día. Enterate cómo va a estar el clima el resto de la semana.

La tormenta de Santa Rosa se empezó a sentir durante la mañana del sábado en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un aviso a corto plazo vigente por al menos tres horas a las 7 de la mañana por intensas lluvias.

Este aviso abarca desde Plottier hasta Villa Regina y desde Neuquén hasta Aguada San Roque, pasando por Añelo y San Patricio del Chañar.

Las lluvias también azotan al resto de la provincia pero no con tanta intensidad como a los departamentos Confluencia, Añelo y Pehuenches. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las temperaturas en Neuquén Capital este sábado llegarán a una máxima de 12°C y, en horas de la noche, descenderán a una mínima de -1°C.

El cielo permanecerá cubierto con altas probabilidades de precipitaciones. Durante el día, el viento será intenso con ráfagas de hasta 70 km/h. Sobre la noche, y con el descenso de temperaturas, también amainarán las precipitaciones y el viento.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Cómo estará el clima en Neuquén durante la semana

Según la AIC, el domingo se espera clima más estable, solo con probabilidad de precipitaciones durante la mañana y cielo cubierto durante toda la jornada. Las temperaturas permanecerán casi idénticas al sábado. El viento estará calmo, con ráfagas de tan solo 20 km/h.

El lunes las temperaturas ascenderán notablemente. También así lo hará la intensidad del viento, que registrará velocidades de 43 km/h con ráfagas de hasta 63 km/h. Se esperan máximas de 19°C y mínimas de 2°C hacia la noche. En esas horas el viento amainará levemente. El cielo estará mayormente despejado toda la jornada.

El martes permanecerá parcialmente despejado, con temperaturas templadas y vientos de moderados a intensos, similares a los de la jornada anterior. Las máximas irán desde 16°C hasta mínimas de -2°C.

El miércoles se espera una jornada con cielo mayormente despejado con vientos moderados de hasta 38 km/h. Las temperaturas descenderán levemente con respecto al martes, llegando a 12°C de máxima y descendiendo a -3°C de mínima.

El jueves las condiciones permanecerán prácticamente idénticas al miércoles, excepto por el viento, que será muy leve, registrando ráfagas máximas de hasta 16 km/h.

La gente aprovechó el fin de semana templado para descansar.

Para el viernes, el SMN prevé un cielo mayormente despejado con temperaturas máximas de 13°C y mínimas de 6°C. El viento será leve, con velocidades de hasta 22 km/h.

Ningún momento de la semana hábil presentará probabilidad de precipitaciones, según el mismo organismo nacional. Tampoco se esperan alertas meteorológicos para el domingo y el lunes.

Recomendaciones del SMN por fuertes lluvias

1- Evitá actividades al aire libre.

2- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

3- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

4- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La franja central del país, sobre todo las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa, serán las más afectadas por los fenómenos climáticos extremos. Las tres presentan un alerta naranja por lluvias y tormentas para este sábado. El domingo el alerta se extiende a Santa Fe, La Pampa y provincia de Buenos Aires, que también prevén fuertes tormentas.