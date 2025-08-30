La inauguración de la cancha de hockey en Confluencia, en la cuenta regresiva

La Municipalidad anunció que estará lista para el mes aniversario de Neuquén. El intendente Mariano Gaido recorrió las obras.

La ciudad se prepara porque en los próximos días, en el marco del mes aniversario , quedará inaugurada la cancha de hockey de césped sintético a metros del Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Confluencia , y de esta forma se hace realidad la tercera ciudad deportiva en Neuquén.

El espacio deportivo de 1500 metros cuadrados abrió sus puertas en el barrio hace apenas dos meses y ya convoca a cientos de niños, niñas y adolescentes en propuestas deportivas gratuitas.

“Es un orgullo para nosotros generar la cancha de hockey porque es una aspiración del barrio y porque, además, para nosotros, esta tercera ciudad deportiva representa el esfuerzo y un trabajo en equipo con las y los vecinos”, destacó el intendente Mariano Gaido durante un recorrido por el lugar.

Cambios

Aludía a la transformación del lugar que pasó a ser sede de un polideportivo cubierto con oficinas, calefacción y dependencias deportivas, donde antes había familias que de manera consensuada se trasladaron a otros sectores para dar lugar a un espacio que fomenta la inclusión y fortalece los lazos sociales.

image

“Esto entonces es producto de ese esfuerzo común y del superávit municipal que se transforma en obras y en este caso -continuó- los chicos tienen las mismas oportunidades de hacer actividades deportivas y culturales gratuitas con profesores que en cualquier establecimiento privado”.

“Esto es equidad, esto es neuquinidad, así somos los neuquinos, un ejemplo en la República Argentina”, ratificó el intendente.

Nuevos espacios

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que la obra responde a uno de los ejes de gestión del intendente: la creación y el fortalecimiento de espacios deportivos en distintos puntos de la capital neuquina. “Esto es palabra cumplida”, afirmó, y recordó que en el lugar funcionaba anteriormente un asentamiento irregular.

image

“Ya tenemos el SAF, la cancha de fútbol de césped sintético y ahora esta cancha de hockey que nos permite alcanzar los objetivos planteados”, subrayó el funcionario.

Sobre los trabajos finales en la obra, Serenelli explicó: “Actualmente se está cargando la cancha con arena, que es lo que evita que la alfombra se mueva o se arrugue. Son los últimos detalles. Luego restará colocar los arcos e iniciar las actividades”. Para esta etapa se utilizan cepillos de forma manual y un tractor.

Escuela de hockey

Además, aclaró que allí funcionará la escuela municipal de hockey, “una deuda pendiente con los vecinos”. También, comentó que “hay numerosas asociaciones interesadas en usar el espacio, aunque la prioridad será para la Municipalidad y las actividades comunitarias”.

Por último, Serenelli celebró el impacto positivo que ya tiene el SAF en el barrio: “Hace dos meses que lo inauguramos y los horarios están completamente ocupados, con gran participación. Estamos muy felices porque superó las expectativas, y con la cancha de hockey cumplimos un objetivo más”.