Tormenta de Santa Rosa: cómo siguen la lluvia, viento y nieve en Neuquén

La tormenta de Santa Rosa llegó con fuerza a la provincia de Neuquén. Los departamentos de Confluencia, Añelo y Pehuenches se encuentran bajo un alerta meteorológico de grado amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes lluvias. En este contexto, se registró inestabilidad, precipitaciones, viento y nevadas intermitentes en distintos sectores del territorio provincial.

"Estas condiciones van a permanecer prácticamente durante todo el día con algunos mejoramientos temporales muy breves y con interines de lluvia, agua-nieve y nieve. Esta situación se va a presentar principalmente y se presenta actualmente desde el centro de la provincia", explicó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LMNeuquén .

Ejemplificó que en el Paso Pino Hachado , "ya se registran lluvias y algunas neviscas de variada intensidad". A las 11.30, se procedió al cierre del paso internacional por el resto de la jornada.

"Hacia la zona centro de la provincia, toda el área cercana a la jurisdicción de Zapala, hacia el norte de la provincia, el noreste, en sectores petroleros, entre Rincón de Los Sauces, Octavio Pico, Añelo, Chosmalal y también hacia la confluencia, se registran lluvias de variada intensidad", señaló Cruz. Agregó que también sobre la Ruta 237, en cercanías de Picun Leufu y Villa El Chocón, la zona está afectada por lluvias.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Respecto a la continuidad de los fenómenos, amplió que "estos periodos se van a mantener con lluvias de variada intensidad, con aumento del viento entre 50 y 60 km/h, inclusive pueden llegar a 65 km/h las ráfagas durante hoy a la tarde después del mediodía". El director de Defensa Civil expresó que "estas condiciones van a acompañarnos durante todo el sábado" y "mejoran a partir de la madrugada del día domingo, pero vamos a tener un notable descenso de la temperatura".

En cuanto al resto de la provincia, se registran lluvias persistentes, exceptuando la ruta provincial 26 entre Loncopué y Caviahue, que ya se registran nevadas de variada intensidad, con tránsito continuo, pero con precaución. Es obligatoria la portación de cadenas sobre Cajón de Hualcupen y Cajón Chico. Además, al mediodía se comenzaron a registrar nevadas sobre la Ruta 13, El Huecú y El Cholar.

Se espera que en horas de la tarde, la nieve llegará en más zonas de la provincia.

Tormenta de Santa Rosa: hasta ahora no hay complicaciones

Respecto a las complicaciones que podría generar la tormenta, Cruz dijo que "actualmente, en la provincia, los equipos no han informado ningún tipo de afectación, evacuación, ni ningún tipo de daño respecto a estas condiciones que, por el momento, se presentan no agresivas".

"Las rutas se encuentran transitables con precaución. Personal de vialidad se encuentra trabajando en algunos sectores de banquina, pero actualmente no hemos tenido ninguna repercusión respecto a alguna asistencia o algún hecho respecto a estas condiciones", enfatizó el funcionario.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Recomendaciones

"Las recomendaciones son prácticamente siempre las mismas, mantenerse informados de medios oficiales y no caer en falsas informaciones o en informaciones totalmente alteradas. Además, evitar la exposición a estas condiciones, ya sea en viajes, como así también en la vía pública. Tomar los recados necesarios en cuanto a no exponerse debajo de árboles o tratar de no andar en lugares donde pueda haber algún tipo de cable o algún desperfecto eléctrico", recomendó Cruz.

"Después siempre ser cauteloso y respetar las indicaciones, si las hubiera, del personal que pueda estar trabajando por alguna situación específica", cerró el funcionario.