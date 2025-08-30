Cómo afectó la tormenta de Santa Rosa a su paso por Neuquén

Destacaron desde Defensa Civil las tareas preventivas la capital neuquina, mientras que en Centenario trabajan para desagotar esquinas inundadas.
Finalmente la tormenta de Santa Rosa llegó a Neuquén con fuertes vientos y lluvia durante la mañana del sábado. En la capital provincial no se detectaron graves inconvenientes, mientras que en Centenario algunas esquinas se inundaron y tuvieron que ser drenadas por el personal municipal.
El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, explicó a LMNeuquén que, al tratarse de una lluvia pronosticada, desde Defensa Civil y el grupo de emergencias municipal pudieron anticiparse y conformar cinco equipos de trabajo para enfrentar el fenómeno climático.
Durante la mañana del sábado, los operarios realizaron tareas preventivas y desobstruyeron bocas de tormenta, alcantarillas, sumideros y pluviales, lo que permitió evitar la acumulación de agua en las esquinas.
"Finalmente no fue lo que se esperaba, en total desde la madrugada hasta las 13, cayeron 17 milímetros y no generó ningún inconveniente en la ciudad, se drenó muy bien", aseguró el funcionario. Además, señaló que recorrieron y monitorearon los sectores que suelen presentar complicaciones —como el Bajo, las zonas linderas a las vías y las calles laterales de la avenida Mosconi—, sin registrar situaciones inusuales.
En tanto, algunos sectores de la meseta, el barrio Los Polvorines y calles de tierra que suelen presentar problemas de pendiente sufrieron anegamientos en las esquinas, aunque dentro de lo habitual.
Centenario: esquinas inundadas y calles cortadas
El panorama es distinto en Centenario, donde debido a la tormenta, el municipio se encuentra realizando tareas de desagote en los puntos de la ciudad más afectados por la acumulación de agua. En el operativo trabajan los organismos que integran el Comité de Emergencia: Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía provincial.
Con la ayuda de maquinaria ya lograron drenar sectores críticos como las calles Guillén y Honduras, y Canadá y Astor Piazzolla. Además, para evitar que los vehículos provoquen el ingreso de agua a las viviendas, la Dirección de Tránsito dispuso cortes en Guillén y Honduras hasta Traful. La misma medida se tomó en calles Canadá, Perú y Uruguay.
Otro de los lugares con complicaciones es la segunda rotonda, donde bomberos y personal municipal llevan adelante tareas de desagote. Pese a los trabajos en curso, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular a paso de hombre por las zonas afectadas.
Afortunadamente, a diferencia de otras lluvias anteriores, la esquina de la Casa de la Cultura, que solía inundarse, permaneció despejada gracias a la limpieza profunda realizada el año pasado en los drenajes, donde se retiró de forma manual la basura acumulada.
Desde el inicio de la tormenta, el personal de Defensa Civil se encuentra patrullando para monitorear las distintas zonas y asistir a los vecinos en los sectores afectados. Según el pronóstico, aún se espera que caigan entre dos y tres milímetros de lluvia más.
Cómo sigue el tiempo en la región
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde de este sábado se mantienen las probabilidades de lluvias fuertes en la zona, mientras que hacia la noche las precipitaciones serán aisladas. El viento oscilará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Además, se espera un marcado descenso de la temperatura durante la noche.
Para el domingo se espera un clima más estable: las lluvias podrían registrarse solo durante la mañana, mientras que el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán similares a las de hoy, pero el viento será más leve, con ráfagas que no superarían los 20 km/h.
