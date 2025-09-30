Neuquén consolida una "política inédita" del cuidado del agua: el plan para tratar efluentes cloacales

Se lleva adelante una inversión superior a los 38 mil millones de pesos. El plan ya alcanza a 30 plantas en las distintas regiones.

El gobierno de Neuquén destacó que lleva adelante una "política inédita" en materia de mejoramiento y reúso de efluentes cloacales, con una inversión que supera los 38 mil millones de pesos destinada a invertir y planificar de manera progresiva la gestión de los efluentes cloacales.

A diferencia de otros distritos, Neuquén se destaca porque el 70 por ciento de los municipios neuquinos posee sistema de cloacas, uno de los índices más altos del país. Este avance constituye una política de Estado que anticipa el impacto del crecimiento poblacional y económico, y lo acompaña con infraestructura. Saldando una deuda de muchos años, que con fondos propios y financiamiento internacional permite invertir dónde están las necesidades.

"Se trata del plan de infraestructura más importante que ha tenido la provincia con obras fundamentales, entre ellas un Plan de Mejoramiento del Tratamiento de Efluentes Cloacales, que busca reacondicionar las más de 30 plantas de tratamiento existentes, lo que permitirá promover nuevos proyectos de reúso productivo, entre ellos riego forestal, áreas verdes y aplicaciones industriales", destacó el gobierno provincial.

cuidado agua4

Según se informó oficialmente, el sistema incorpora dos ejes: por un lado, el reacondicionamiento de las plantas existentes identificando las mejoras necesarias para que funcionen de manera adecuada y por el otro, nuevos proyectos de reúso. La iniciativa viene a desplazar el esquema tradicional del vertido directo a los ríos, para transformarlo en un sistema de aprovechamiento sustentable. Busca minimizar al máximo los volúmenes de vuelco, asegurando los estándares de tratamiento y calidad establecidos.

A su vez, se llevan adelante obras de saneamiento en las regiones Alto Neuquén, del Pehuén, de los Lagos del Sur y Confluencia. Actualmente se ejecutan trabajos en Caviahue, Huinganco, Zapala y Neuquén capital; se encuentran en proceso de licitación proyectos en Chos Malal y Tricao Malal; y están próximos a licitarse en Junín de los Andes, Cutral Co, Plaza Huincul, Villa La Angostura y El Huecú.

Entre otras acciones, el gobierno de Rolando Figueroa garantizó la continuidad de ocho obras abandonadas por el ex Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que debieron ser rescatadas con fondos provinciales. Los proyectos demandan una inversión superior a 24.200 millones de pesos y son considerados estratégicos para el bienestar de más neuquinos y neuquinas.

Por otra parte, la Legislatura neuquina también analiza un proyecto de Ley de vertido que, previo debate y análisis técnico minucioso, sentará los cimientos para implementar proyectos de reúso en cada planta cuyas características lo permitan, disminuyendo los vertidos a cuerpos de agua hacia 2030.

cuidado agua2

Enfoque amplio y manejo del agua

La Provincia también trabaja en obras estratégicas relacionadas al agua potable, entre ellas la ampliación de la planta Mari Menuco que permitirá cubrir la demanda futura de agua de la región Confluencia. “Estamos totalmente enfocados en la gestión del agua”, aseguró oportunamente el gobernador Rolando Figueroa.

Entre las acciones destacadas, la gestión destacó que "garantizó el abastecimiento de agua a varias comunidades e invirtió 250 millones de pesos en mejora para Neuquén capital, y en obras claves como el canal sobre calle Crouzeilles que canalizará las lluvias de Plottier y Senillosa y mejorará el drenaje, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos".

Se invirtieron 305 millones de pesos para optimizar sistemas de riego y drenaje de 28 localidades, mejorando además el desarrollo productivo.

A través del Fondo Hídrico Provincial se accederá a nuevas maquinarias para obras y servicios destinadas al manejo del agua, con una inversión estimada de 500 millones de pesos.

Por otra parte, con acompañamiento de municipios, se lleva adelante el programa Chau derroche, que impulsa el uso eficiente del agua, energía y otros servicios