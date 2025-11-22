Parque Norte: con la llegada de las altas temperaturas instalaron nuevos bebederos

Los puntos de agua fueron colocados por el Municipio en sectores estratégicos. El circuito recreativo es diariamente concurrido por deportistas y turistas.

Con el objetivo de fortalecer los espacios recreativos y deportivos, en la previa a la temporada de verano 2025/2026 , se concretó la instalación de nuevos bebederos en el Parque Norte de Neuquén Capital. Con esta obra, la Municipalidad busca reforzar los puntos de hidratación en uno de los corredores más concurridos y emblemáticos.

Los dispositivos fueron ubicados en puntos estratégicos del circuito, sobre la calle Jesús María , en el sector del Observatorio Astronómico , en la zona de la Antena de Telefonía y en el circuito interno. De esta manera, se garantiza a los visitantes el acceso al agua potable.

“Sabemos que el Parque Norte es un espacio donde miles de vecinos y vecinas entrenan, corren, caminan y disfrutan del aire libre” explicó el titular de la dirección de Infraestructura Deportiva, Martín Romero .

balcon del valle mirador barda parque norte.jpg Recientemente el circuito de Parque Norte fue renovado y reinaugurado.

Al mismo tiempo, Romero destacó que “hacía casi 10 años que estábamos sin poder utilizar los instalados porque estaban vandalizados, rotos. Así que pudimos cambiarlos y ya se encuentran activos”.

Más puntos de hidratación

El funcionario adelantó que existe intención de instalar más bebederos del tipo antivandálico. “La idea es recuperar dos de los que retiramos con un cambio de grifería, para eso estamos buscando alguna opción antivandálica e instalarlos en dos puntos nuevos, aparte de los cuatro que ya tenemos" informó.

El objetivo es ubicarlos en lugares de fácil acceso para la gente que camina o tiene movilidad reducida, y para los corredores que se internan en los senderos de Parque Norte.

“Nuestra prioridad es mantener y mejorar los servicios que ofrece el Parque Norte, promoviendo el uso responsable y el cuidado de este espacio natural tan querido por la comunidad” concluyó Romero.

Martín Romero, director de Infraestructura Deportiva

Bebederos en el Paseo de la Costa

El concejal del Partido Justicialista (PJ) Daniel Figueroa, adelantó esta semana que se presentó en el Concejo Deliberante de la capital provincial una iniciativa que busca garantizar la disponibilidad de agua potable en el Paseo de la Costa. Se trata de una propuesta que solicita la incorporación de más bebederos y postas a lo largo del recorrido que habitualmente es transitado por turistas y deportistas.

El proyecto surge a raíz del pedido de distintos vecinos y vecinas que manifestaron la inquietud. Con la llegada del verano y las alturas temperaturas resulta algo fundamental para mantenerse hidratado a diario.

De igual manera que ocurre en Parque Norte, los puntos de agua instalados desde hace un tiempo en el Paseo de la Costa no estarían en condiciones óptimas para cumplir su objetivo principal.

Paseo de la Costa.jpg

Ahora, el proyecto deberá ser tratado para su aprobación o rechazo en el recinto. De resultar positiva la votación, se habilitaría un nuevo plan de hidratación para el verano 2026

Cabe recordar que el 1 de noviembre pasado la Municipalidad de Neuquén inauguró la temporada con el nuevo centro de convenciones en el ingreso a la Península Hiroki y una serie de propuestas turísticas, artísticas y recreativas. Las actividades tendrán su punto culmine con la Fiesta de la Confluencia que se realizará del 5 al 8 de febrero.