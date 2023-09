Piden ayuda para una mujer que duerme con su hija en la guardia de un centro de salud de Neuquén

centro de salud el progreso gentileza

En cuanto a la mujer y la niña que acuden cada noche al espacio situado en Oscar Arabarco 571 para descansar y resguardarse del frio, Carrillo señaló que si bien los delegados del centro de salud dieron aviso a las áreas pertinente del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, por el momento no han tenido respuesta.

"Pedimos la intervención al dispositivo de psicosocial, pero se encuentra totalmente desbordado por la demanda y no tiene guardias, además funciona de lunes a viernes nada más. Por otro lado, están tan saturados que no han podido brindar respuesta", planteó con preocupación por la "crisis" que está atravesando el sistema de salud público, en especial el sector de salud mental.

"Desde ATE solicitamos que se les de respuesta a los usuarios como corresponde. Los distintos dispositivos de la administración pública se encuentran desbordados", expresó.

Suba de la demanda y falta de recursos

"Lamentablemente estamos teniendo hechos de violencia porque los pacientes se ponen inquietos y agresivos cuando no se les puede dar respuesta a la hora de sacar turnos, atención. "Constantemente es un 'no hay', 'no tengo'. Esto genera mucho malestar. Tenemos pacientes con tratamientos de insulina y no está llegando la insulina, no hay medicación para pacientes de salud mental", exclamó al explicar que el corte de los tratamientos en estos casos altera severamente al paciente.

"El Centro de día Oeste en este momento no tiene lugar de trabajo. Los centros de día Centro y Este funcionan en un solo lugar. A la falta de espacio le sumamos la falta de medicación, de tratamientos, de dispositivos de atención, de personal, de profesionales. Todo esto estalla en los dispositivos de primera línea en centros de salud y hospitales" , enfatizó antes de recordar que hace unos días un paciente con problemas de adicciones golpeó a un enfermero en la guardia de El Progreso porque no le proveían la medicación. "No podía tener su tratamiento, entró en estado de crisis y explotó en la guardia. Esto afecta directamente a los trabajadores de salud", recalcó.

"Toda esta agresividad va en aumento porque han dejado a muchos pacientes sin medicación, sin tratamientos adecuados. En algún momento esto va a estallar de alguna manera. Hay que recordar que son pacientes de salud mental. El abandono que se está realizando es muy problemático en un contexto en el que ha aumentado atrozmente los pacientes de salud mental", advirtió.

"Es muy grande el abandono que están haciendo los políticos. Los dispositivos de salud se sostienen por los trabajadores, pero no da para más. Actualmente no se están haciendo llamados para personal eventual ni concursos para cubrir cargos, algo que ayudaría a descomprimir la demanda. Estamos hablando de médicos, pediatras, ginecólogos, nutricionistas, auxiliares de mantenimiento. En el Centro de Salud El Progreso faltan dos auxiliares de farmacia, cinco auxiliares de estadística, seis personas para gestión de pacientes. Tenemos una médica ginecóloga que es eventual cuando tranquilamente se puede llamar a concurso para que quede fija en el cargo. Tenemos muchísimas falencias", dijo con preocupación.

En ese contexto, la referente de ATE hizo hincapié en las carencias en el área seguridad. "En Progreso nosotros venimos reclamando custodia policial hace más de dos años y medio. Como paliativo nos enviaron seguridad privada pero el tema es que no tiene la misma formación, ni complejidad de atención, ni autorización que la policía en cuanto a reducir a las personas que se ponen agresivas", manifestó.