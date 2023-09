Un paciente atacó a un médico y a un enfermero: están con atención reducida

Ya llegó en mal estado. Le pegó una piña al doctor, quien alcanzó a esquivar el golpe. Pero al enfermero le tiró una patada en el estómago. Un empleado de seguridad privada intentó contener la situación, pero no tenía recursos para inmovilizarlo. Hubo que llamar inmediatamente a la Policía, quien redujo al paciente. Luego recibió una atención primaria y fue derivado al hospital Castro Rendón.

"Al paciente ya lo estaban atendiendo. Pero pedía una medicación para tranquilizarse, y el personal realizaba la interconsulta correspondiente con el Castro Rendón, ya que está bajo tratamiento. En el ínterin, se le pidió que espere. Pero el paciente pensó que no lo querían atender y entró en crisis. Agredió al médico y al enfermero que lo estaban atendiendo", contó Soledad Carrillo, de la conducción de ATE Salud.

El centro de salud de El Progreso ayer seguía cerrado al público. El centro de salud de El Progreso ayer seguía cerrado al público. Sebastian Fariña Petersen

En diálogo con LMNeuquén, remarcó que no es un hecho aislado. Tanto es así que este jueves otra paciente, que llegó a la guardia con dificultades respiratorias, se alteró mucho cuando se le informó que el personal estaba con atención restringida por lo ocurrido y hubo que llamar a la Policía y al SIEN.

"Nosotros cuidamos a la población, pero nadie nos cuida a nosotros". Soledad Carrillo, de la conducción de ATE Salud.

Hace dos años también le quisieron pegar a una enfermera. En la agresión, destrozaron un vidrio y una esquirla fue a parar al ojo de la trabajadora.

"Desde la pandemia para acá venimos con situaciones de violencia y reclamamos una consigna policial activa. Ya tuvimos muchas reuniones. Están las notas, las justificaciones, pero no hay respuesta por parte del CAM (Centro Administrativo Ministerial)", indicó.

salita progreso asamblea

Tras los incidentes registrados esta semana, los trabajadores de salud realizaron una asamblea en la que decidieron una retención de tareas hasta tanto el gobierno provincial garantice custodia policial activa. "No es lo mismo seguridad privada. No puede reducir al agresor ni portar arma. Trata de contener, pero también se expone a que lo golpeen", aclaró Carrillo.

Los trabajadores están cansados y muy expuestos. En este contexto de violencia e inseguridad, están con medidas de fuerza que pueden endurecerse si no hay respuesta. "Hoy y mañana la atención será restringida. Todavía los compañeros no van al paro, pero estamos en asamblea permanente y quite de colaboración, hasta que garanticen la seguridad del personal", adelantó la referente de ATE Salud.

"Hay mucha gente alterada que tiene razón en estarlo porque falta medicación, falta recurso humano, faltan muchas cosas que no se pueden brindar en la calidad de atención. Insumos básicos como ibuprofeno o insulina para los pacientes con diabetes. Todo esto pone mal a la población y se la agarran con nosotros, pero esto es falta de política pública. En algunos centros faltan hasta toallitas de papel. Es una situación sumamente estresante para todos y vivimos cotidianamente expuestos a la agresión, sin alguien que nos cuide", añadió.