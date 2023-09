Sapac, trae la experiencia Ford Rangers a Neuquén

Mediante esta acción, los clientes tendrán la oportunidad de manejar y probar el producto a través de Test Drives, tanto en terrenos Off Road, como urbanos.

SFP Prueba de manejo de Ford Ranger (20).JPG Sebastian Fariña Petersen

El total de unidades por circuito son 5, contaremos con 2 Ranger limited +3,0L v6 4Wd AT, 1 Ranger XLT 2.0L Bi Turbo 4x4 AT, 1 XLS 3.0L V6 4WD AT, 1 Ranger XL 2.0 Turbo 4x4 MT.

Además, brindaremos capacitaciones previas para que puedan relacionar y satisfacer las dudas de nuestros clientes con el producto.

La jornada estará dividida en dos partes: por la mañana, dedicada a Empresas junto a Ford Pro, y uno por la tarde para clientes particulares. El objetivo de esta acción, es comunicar las principales fortalezas y pilares del catálogo de cada versión de la nueva generación de Ranger, la mejor Pick up del mercado.

SFP Prueba de manejo de Ford Ranger (10).JPG Sebastian Fariña Petersen

El foco principal, estará en poder generar un punto de encuentro con clientes que necesitan adquirir vehículos comerciales, sean particulares, pymes, emprendedores o grandes flotas.

SFP Prueba de manejo de Ford Ranger (3).JPG Sebastian Fariña Petersen