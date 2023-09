Martín Demichelis reaccionó al "Movete River movete" de la gente y dio su opinión

Martín Demichelis se refirió al tema: "No siento que tengamos menos intensidad, la gente tiene derecho a cantar lo que quiera y si la gente canta nos sentimos muy fuertes. Me parece que no es una letra que ofende, al contrario, la gente quiere ganar y nosotros también”.

“La gente canta y lo hace siempre, colma el estadio, es un apoyo y no es casual esa hegemonía que logramos en haber ganado 18 de 19 partidos que jugamos acá y seguramente intimide también a los rivales. No me molesta para nada y al contrario, me hace sentir que el grupo se pone muy fuerte. A veces si el rival hace el juego más directo no podés ejercer presión; si demora, se acaba la presión. Dependiendo del juego del rival podemos ser mucho más intensos o no, pero los rendimientos fueron otra vez muy buenos", agregó.

Sin embargo, a pesar de la alegría por la victoria, la hinchada no ocultó su deseo de un triunfo en el Superclásico contra Boca, programado para la fecha 7 en la Bombonera. Este partido será el próximo compromiso de gran relevancia para River, y la hinchada aprovechó este encuentro como su última oportunidad para manifestar su expectativa por el enfrentamiento.

Martín Demichelis 2.jpg

En la conferencia de prensa posterior al partido, Martín Demichelis fue cuestionado sobre las expectativas de los hinchas de River en relación al Superclásico. Sin embargo, el entrenador optó por centrarse en el próximo enfrentamiento contra Banfield, enfatizando la importancia de la recuperación de los jugadores y la preparación para el desafío venidero.

"Entiendo la pregunta, porque en 10 días se viene ese partido de visitante. A mí como entrenador me ocupa mucho la recuperación de los jugadores de hoy, hacer dos entrenamientos previos al partido dificilísimo que vamos a tener de visitante. Me ocupa muchísimo hacer el mismo partido que solemos hacer de local. Nada, primero Banfield", señaló Demichelis.