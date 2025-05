Secuestran dos cargamentos de salmón en Neuquén y sospechan de su origen

El cargamento detectado en Loncopué constaba de nueve unidades, todas de igual tamaño. Lagos explicó los peligros de consumir este pescado ya que en la zona no hay productores locales de este ejemplar, por lo que es probable que sean salmones provenientes del saqueo.

"Si se habían dado las condiciones de tirarlo o de incinerarlo, justamente era porque ya había perdido la cadena de frio", afirmó y agregó que una vez que la carne pierde refrigeración no se puede volver a congelar porque ya comenzó la aparición de bacterias.

"Lo que recomendamos siempre a la sociedad es no consumir pescado que no sepamos la procedencia o no comprar pescado en lugares que no estén habilitados", advirtió Lagos y recomendó a la población también tener cuidado con la carne de ciervo y especialmente la de jabalí, ya que puede transmitir triquinosis.

El accidente que desató el caos

El siniestro vial ocurrió el pasado 18 de abril en el paraje Liu Cullín a 8 km de Las Lajas. Al rededor de las 14 horas y a causa de una maniobra evasiva, un camión brasilero volcó sobre el margen este de la ruta nacional 242.

Según se conoció, un auto realizó una mala maniobra por lo que el chofer del rodado mayor intentó evitar la colisión. Al dar “volantazos” perdió el control del rodado y terminó volcando sobre uno de sus laterales. El vehículo había partido desde Puerto Montt y se dirigía hacia Puerto Iguazú.

vuelco- camión- salmones- Las Lajas-2.jpg Gentileza ANIBAL MILLAIN

Por una decisión del SENASA, al comprobar que las 20 toneladas de Salmón Eviscerado habían perdido la cadena de frío, se dispuso descartar en el vertedero local toda la carga.

Durante la jornada del 23 de abril, 5 días después del accidente, se realizó el transbordo de salmón a otro camión para trasladarlos al basurero municipal. Una vez que arribó a las instalaciones, el vehículo fue abordado por decenas de personas que comenzaron a apoderarse de las cajas.

En un video que fue publicado por la usuaria Belén Palma a través de la red social Facebook, se puede observar como las personas subidas al camión le entregan cajas y ejemplares a otro grupo que aguardaba rodeándolo desde abajo.

Camion de salmon 2.jpeg

El incidente generó gran revuelo y se viralizó rápidamente. El intendente de Las Lajas, Pablo Cortez, manifestó su descontento y declaró que "es realmente alarmante y preocupante la situación. En lo que va del año ya se han registrado cuatro vuelcos de camiones con cargas de salmón eviscerado en el tramo que une Pino Hachado con Las Lajas”.

Además, Cortez aseguró que estuvieron en contacto con el SENASA para que no se vuelva a repetir algo así. "En el futuro cualquier carga va a ir a Chile, va a volver su lugar de origen", afirmó.