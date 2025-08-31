Tormenta de Santa Rosa: qué pasa con las lluvias este domingo en Neuquén

Se espera un día gris, con máxima de 11 grados y ráfagas de viento. Por la madrugada hubo lluvias débiles. ¿La tormenta ya pasó?

Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana.

Neuquén amaneció este domingo con cielo cubierto y temperaturas frescas, tras un sábado atravesado por lluvias persistentes que afectaron a gran parte del Alto Valle por la tradicional Tormenta de Santa Rosa . La duda que tiene muchos es si seguirá lloviendo, ya que por la madrugada se registraron precipitaciones débiles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 11 °C, con cielo nublado durante toda la jornada. La probabilidad de precipitaciones es casi nula (0-10%) y el viento soplará del sector sureste a suroeste, entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en la mañana.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas (AIC) también anticipa un día cubierto, con temperaturas similares y ráfagas que llegarían hasta los 61 km/h en horas de la noche, lo que podría sentirse en la capital y alrededores. Lo que se señala en el pronóstico es que no habrá lluvias.

lluvia tormenta santa rosa neuquen Las lluvias llegaron este último sábado a Neuquén y el Alto Valle después de mucho tiempo. María Isabel Sánchez

Es que este último sábado estuvo marcado por la llegada de la tormenta de Santa Rosa en gran parte del país, con fuertes lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y el norte patagónico. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el sábado se vivió con precipitaciones intermitentes y persistentes, acompañadas de ráfagas de viento y descenso de la temperatura.

Lluvias en Neuquén después de mucho tiempo

En Neuquén capital, las lluvias se hicieron sentir desde la madrugada y se extendieron durante buena parte del día, provocando anegamientos en calles y complicaciones en el tránsito urbano.

"Estas condiciones van a permanecer prácticamente durante todo el día con algunos mejoramientos temporales muy breves y con interines de lluvia, agua-nieve y nieve. Esta situación se va a presentar principalmente y se presenta actualmente desde el centro de la provincia", explicó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LMNeuquén.

Ejemplificó que en el Paso Pino Hachado, "ya se registran lluvias y algunas neviscas de variada intensidad". A las 11.30, se procedió al cierre del paso internacional por el resto de la jornada.

Las lluvias también azotaron al resto de la provincia pero no con tanta intensidad como a los departamentos Confluencia, Añelo y Pehuenches. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las temperaturas en Neuquén Capital este sábado llegarán a una máxima de 12°C y, en horas de la noche, descenderán a una mínima de -1°C.

Lluvia (8) El sábado llovió durante hora en Neuquén. sin embargo, no se registraron demasiados inconvenientes. Maria Isabel sanchez

El cielo permanecerá cubierto con altas probabilidades de precipitaciones. Durante el día, el viento será intenso con ráfagas de hasta 70 km/h. Sobre la noche, y con el descenso de temperaturas, también amainarán las precipitaciones y el viento.

Cómo sigue el pronóstico en la semana

El panorama mejora a partir del lunes: la AIC pronostica un ascenso de la temperatura con máxima de 18 °C, cielo parcialmente nublado y vientos intensos del sector oeste, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Con esto, se da por finalizado el episodio de inestabilidad asociado a la tormenta de Santa Rosa, dejando paso a condiciones más estables aunque con aire ventoso típico de la transición hacia septiembre.