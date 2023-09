Uno por uno, dónde están todos los radares en Neuquén y Río Negro

En algunos casos, los radares no solo registran la circulación de los vehículos sino que las cámaras captan el uso del celular. En Río Negro hay varios puntos de control cuestionados, instalados en Darwin, Coronel Belisle y Chimpay. Esos radares continúan activos, pero la Defensoría del Pueblo de Río Negro aclaró a todos los conductores que no son legales porque no cuentan con la autorización de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia. No solo deben utilizar equipos autorizados y calibrados por el gobierno nacional, sino que deben implementarse con un permiso especial de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia.